Casier, fase 2: intanto facciamo uscire i libri. Il nutrimento per la mente consegnato a domicilio

Il poeta tedesco Goethe definì le biblioteche “memoria dell’umanità”, nell’antica Tebe un libro era la “medicina per l’anima”. In tempi di COVID-19, nutrire mente e spirito ha la stessa importanza di una seduta di fitness o del pane fresco fatto in casa.

L’idea nasce dalla sensibilità di Roberta Panzarin, assessore alla Cultura, Istruzione, Attività Produttive e Osservatorio del Lavoro, Turismo e Promozione del Territorio di Casier, che si traduce in attenzione al prossimo, in tutte le sue sfaccettature, compreso il valore di un libro in tempi come questi.

Da pochissimi giorni, infatti, ha preso il via l’iniziativa #FASEDUE: i libri della Biblioteca a casa tua come nutrimento per la mente e già sono arrivate parecchie richieste.

“È un progetto a cui tengo molto – spiega Roberta Panzarin – lo scoglio più grosso era rappresentato dal protocollo di sanificazione dei libri. Per questo ho pensato a un procedimento che permettesse di usufruire dei libri in assoluta sicurezza. Chiunque chieda un libro a domicilio dalla biblioteca di Casier avrà la certezza di toccare carta messa in quarantena, tra un prestito e l’altro, in ambiente sanificato”.

Il servizio, destinato a tutti gli utenti della Biblioteca residenti nel Comune di Casier, si attiva via e-mail. Basterà scrivere a [email protected], indicando nome e cognome, il numero della tessera BiblioCard, il titolo richiesto. Sarà possibile ricevere fino a due libri e un dvd per tessera. Per verificare la disponibilità dei titoli è a disposizione il catalogo online http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/ avendo cura di selezionare la Biblioteca di Casier sul menu. Per informazioni, chiamare lo 0422.381504 il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 13.

“La nostra biblioteca conta 1925 utenti attivi per 21.546 prestiti e 21138 inventari a catalogo – spiega l’assessore – ma le nostre porte, a maggior ragione in questo periodo, sono aperte a tutti. Chi non avesse ancora la BiblioCard potrà richiederla sia via e-mail, sia telefonando allo 0422 381504, così da poter usufruire del servizio a domicilio”.

La consegna dei libri in prestito è prevista ogni venerdì, giornata in cui i lettori di Casier troveranno al cancello/portoncino di casa una busta che conterrà il loro prestito, con una raccomandazione da parte dell’assessore Panzarin: “Abbi cura di quanto ti viene consegnato, è il tesoro condiviso di tutta la comunità”

