Casier. Falsa sordomuta chiede donazioni, due denunciati dai Carabinieri

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Comando Provinciale di Treviso

Reparto Operativo

CASIER (TV): FALSA SORDOMUTA CHIEDE DONAZIONI. DUE RUMENI DENUNCIATI DAI CARABINIERI

NELLA SERATA DEL 31 MARZO 2021, A CASIER, ALL’INTERNO DI UN NOTO SUPERMERCATO, DUE CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI TREVISO NOTAVANO CHE UNA GIOVANE DONNA AVVICINAVA RIPETUTAMENTE I CLIENTI GESTICOLANDO E MOSTRANDO LORO CON INSISTENZA UNA CERTIFICAZIONE, TANTO CHE QUALCHE AVVENTORE CONSEGNAVA INFINE DEL DENARO.

I MILITARI, LIBERI DAL SERVIZIO E IN QUEL LOCALE PER MOTIVI PRIVATI, SI INSOSPETTIVANO E DECIDEVANO DI OSSERVARE CON DISCREZIONE LA DONNA NOTANDO CHE, DOPO I DIVERSI APPROCCI, FACEVA DEI CENNI DI APPROVAZIONE ALL’INDIRIZZO DI UN UOMO IL QUALE DI TANTO IN TANTO L’AVVICINAVA PER UN VELOCE QUANTO FURTIVO CONSULTO.

TANTO PREMESSO, UNO DEI MILITARI ACCOSTAVA LA DONNA E ANCHE A LUI LA STESSA MOSTRAVA UN FOGLIO, “CERTIFICATO REGIONALE PER PERSONE NON UDENTI E FISICAMENTE DISABILI”, CON UN ELENCO RIFERITO A SOTTOSCRITTORI, CITTA’, FIRMA E SOMMA DONATA, SOLLECITANDO UNA DAZIONE.

IL MILITARE SI QUALIFICAVA E CHIEDEVA ALLA DONNA I DOCUMENTI DI IDENTITA’, COSI’ COME PURE AL COMPLICE NEL FRATTEMPO AVVICINATOSI PER VERIFICARE IL “CONTRATTEMPO”.

EMERGEVA COSI’ EVIDENTE LA CONTRAFFAZIONE DEL CERTIFICATO E LA SIMULATA INVALIDITA’ DELLA DONNA: I DUE, CITTADINI RUMENI SENZA FISSA DIMORA IN ITALIA, LUI 33enne E LEI 20enne, VENIVANO ACCOMPAGNATI ALL’ESTERNO DEL LOCALE PUBBLICO E CON L’AUSILIO DI ALTRI COLLEGHI IN SERVIZIO NEL FRATTEMPO INTERVENUTI VENIVANO SOTTOPOSTI A PIU’ ACCURATO CONTROLLO, NEL CORSO DEL QUALE A BORDO DELLA LORO AUTOVETTURA PARCHEGGIATA IN LUOGO DEFILATO VENIVANO TROVATE E SEQUESTRATE DECINE DI MAZZETTE DI DENARO CONTANTE DI VARIO TAGLIO PER UN TOTALE VICINO ALLE DUEMILA EURO, EVIDENTE FRUTTO DELL’INTROITO GIORNALIERO, OLTRE A SVARIATA CERTIFICAZIONE SEMPRE RIFERIBILE A FALSE INVALIDITA’.

VENIVANO NEL CONTEMPO INDIVIDUATI DIVERSI CLIENTI DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE, TALUNO DEI QUALI SPORGEVA DENUNCIA PER L’INGEGNOSO RAGGIRO.

GLI INTERESSATI, CON PRECEDENTI PENALI SPECIFICI, PREVIE FORMALITA’ DI RITO VERRANNO DENUNCIATI IN STATO DI LIBERTA PER IL CONCORSO NEI REATI DI FALSO E TRUFFA CONTINUATI.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti