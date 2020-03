Casier, chiusura al pubblico di tutti i parchi comunali

Il Sindaco Renzo Carraretto: “Sono convinto sia necessario dare un ulteriore impulso affinché le persone stiano a casa, anche se qui si comportano bene”.

Casier, 20.03.2020 – Proprio sotto il cartello stradale di “Inizio Percorso Unico Biciclette e Pedoni” campeggia un avviso: STATE A CASA. L’invito perentorio del Sindaco Renzo Carraretto arriva insieme all’ordinanza di chiusura di tutti i parchi pubblici del Comune: “Si informa la Cittadinanza che per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e prevenire assembramenti e potenziali contagi, con ordinanza Sindacale in data 19 marzo 2020 n. 27 viene disposta la chiusura al pubblico di tutti i parchi comunali di Casier e frazioni, che non sono più accessibili fino al 03 aprile 2020, come confermato dall’ordinanza regionale n. 33 del 20 marzo 2020”.

“Questa mattina – spiega il sindaco – il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha firmato un’ordinanza che dispone misure urgenti per contrastare l’assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico per limitare la diffusione e le possibilità di contagio da Coronavirus. Nell’ordinanza del 19 marzo avevo anticipato quello che speravo Zaia dicesse. Così è stato. Sono convinto sia necessario dare un ulteriore impulso affinché le persone stiano a casa, anche se qui a Casier si comportano bene”.

Renzo Carraretto ha a cuore anche chi si sta spendendo per i propri concittadini, continuando a lavorare: “Ho fatto un giro nei nostri supermercati, chiedendo a tutti di chiudere domenica, per dare almeno un turno di riposo ai ragazzi che stanno lavorando così tanto. Inoltre ho attivato con i vigili un controllo del territorio sette giorni su sette e sto cercando di fornire a tutti le mascherine, ma ancora non sono arrivate dalla Regione”.

Infine, dalla prossima settimana, sulla pagina Facebook del Comune di Casier, ogni lunedì, mercoledì e venerdì sarà pubblicato un aggiornamento per i cittadini.

Ecco i punti principali dell’ordinanza regionale:

▶ sono CHIUSI parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o siti che si prestino all’intrattenimento per attività motoria di qualsiasi natura.

▶ si può usare la bicicletta SOLO per comprovate esigenze di lavoro salute e necessità.

▶in caso di attività motoria o uscita con l’animale per le sue necessità fisiologiche, obbligo a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza NON SUPERIORE A 200 METRI (con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora)

▶ con riferimento all’apertura dei bar delle aree di servizio e rifornimento carburante, questi potranno restare aperti lungo la rete autostradale e lungo strade urbane principali; per gli esercizi lungo le strade extraurbane secondarie sarà consentita l’apertura dalle ore 6 alle 18 dal lunedì alla domenica; NON è consentita nelle aree di servizio e rifornimento che attraversano centri abitati.

▶ alla DOMENICA restano CHIUSI esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari.

Restano aperte farmacie, parafarmacie ed edicole.

▶ nei suddetti esercizi potrà entrare UN SOLO FAMILIARE, salvo comprovati motivi di assistenza.

L’ordinanza sarà valida fino al 3 aprile.

