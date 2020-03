Casier, arrivate le prime mascherine

Sono arrivate le prime 1850 mascherine messe a disposizione dalla Regione Veneto. Da domani, 24 marzo, distribuzione porta a porta da parte della Protezione Civile, con priorità alle fasce più deboli .

Per rendere possibile la distribuzione, secondo le modalità indicate dalla Regione stessa, sono state opportunamente confezionate utilizzando tutte le prescrizioni igieniche per limitare la diffusione del Covid19.

Per questo primo lotto, il Comune ha deciso di dare priorità alle fasce più deboli della popolazione e più a rischio di contagio.

Dal 24 marzo inizierà la consegna porta a porta in forma gratuita, grazie ai volontari della Protezione Civile, identificabili dalla divisa e muniti di tesserino, in modo da evitare ogni possibile assembramento di persone.

MODALITÀ DI CONSEGNA. Dopo aver suonato il campanello, i volontari della Protezione Civile lasceranno le mascherine sulla soglia, verificando che il pacchetto venga ritirato. In caso di mancata risposta, il pacchetto sarà riportato presso la sede comunale.

Commenta la news

commenti