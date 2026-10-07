Casier, a Storie & Cammini si parla della Restera: una passeggiata nella sua storia con Lorenzo Marcolin

Giovedì 8 ottobre alle 18.30, in Piazza Pio X, l’architetto Lorenzo Marcolin racconta la storia di uno dei percorsi più amati lungo il Sile. Ingresso libero.

Torna a Casier Storie & Cammini. Dopo il primo incontro, dedicato a chi cammina con il proprio cane, la rassegna si sposta su un luogo che chi vive lungo il Sile conosce bene: la Restera.

L’appuntamento è per giovedì 8 ottobre alle 18.30 in Piazza Pio X. L’architetto Lorenzo Marcolin presenterà l’incontro dal titolo “Camminare in Restera e capirla”.

Un percorso che tutti conoscono, ma solo in parte

Oggi la Restera è uno dei percorsi più conosciuti e frequentati lungo il Sile. C’è chi la fa a piedi, chi di corsa e chi in bicicletta, e quasi sempre ci si va per la natura e il paesaggio. Lungo quel tracciato, però, ci sono storie, cambiamenti e segni del passato che spesso non sappiamo riconoscere.

Un cammino restando in piazza

Con Marcolin si farà un cammino diverso dal solito: senza muoversi dalla piazza. L’obiettivo è imparare a guardare con più attenzione quello che si incontra lungo la Restera. Si vedrà anche come il rapporto tra uomo, fiume e territorio abbia costruito nel tempo il suo carattere.

Lo spirito di Storie & Cammini

L’incontro rispecchia bene l’idea della rassegna: andare più piano per scoprire che anche i posti che crediamo di conoscere hanno ancora molto da raccontare.

Informazioni :



Quando: giovedì 8 ottobre, ore 18.30

Dove: Piazza Pio X, Casier (TV)

Ingresso: libero

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