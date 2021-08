Casale sul Sile. Operaio cade in un silos della SuperBeton

Alla SuperBeton di Casale sul Sile incidente sul lavoro questa mattina alle 10,20. Un dipendente è caduto in un silos dell’azienda casalese.

Giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco che hanno recuperato l’infortunato coadiuvati dal personale del Suem.

L’operaio non sembra in pericolo di vita ed e stato trasportato al pronto intervento. Intervenuti anche i Carabinieri ed personale Spisal.