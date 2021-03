Casale sul Sile. L’auto di noto imprenditore cade nel Sile. Muore il cane

Ieri pomeriggio intorno alle 16.00 i vigili del fuoco di Treviso con l’autogru e i sommozzatori hanno effettuato il recupero di un’autovettura finita nel fiume Sile. Nel triste episodio ha perso la vita un piccolo barboncino rimasto accidentalmente incastrato col guinzaglio nell’ abitacolo dopo che la macchina è finita in acqua per via della pendenza della strada.

A nulla è valso il tentativo di salvare il cagnolino da parte del suo padrone, nonché proprietario dell’ auto, che si è immediatamente tuffato per salvare il suo fido amico decennale!

Disperato ha chiesto aiuto ma alla fine ha dovuto desistere poiché la macchina è affondata .

L’incidente è avvenuto a Casale sul Sile in via San Nicolò. Secondo quanto riporta Trevisotoday del 29/03/2021, l’auto era di proprietà dell’imprenditore Franco Malenotti, noto per aver portato al successo la Belstaff. E’ stato lui a lanciarsi nel fiume per salvare il proprio cane, ma invano.

