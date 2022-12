Casale sul Sile. L’Aregrafica vince l’Oscar della Stampa 2022

L’Artegrafica di Casale sul Sile ha vinto l’Oscar della Stampa 2022, nella categoria “Best Publishing & Commercial Printer”, l’unico e il più ricercato riconoscimento all’eccellenza dell’industria della stampa e del converting in Italia.

Gli Oscar della Stampa vogliono premiare la continua spinta all’innovazione e alla capacità di visione, leadership imprenditoriale unita all’imprinting tutto italiano della creatività, della fantasia per sfruttare appieno l’ineguagliabile fascino della stampa.

Prospettiva di continuo aggiornamento di prodotti e servizi ottenuti grazie a strategie di innovazione tecnologica, gestionale e delle risorse umane.

Il premio Best Publishing & Commercial viene assegnato a L’Artegrafica per la resilienza dimostrata nel difficile periodo legato alla pandemia, periodo che ha visto in generale per il settore del commercial printing dei trend molto negativi.

L’Artegrafica ha saputo mettere a buon frutto gli investimenti in tecnologie di stampa digitale fatte ad inizio pandemia, affiancando anche nel 2022 nuovi investimenti di rinnovo parco macchine anche per le tecnologie tradizionali offset. Affiancando alle nuove tecnologie un innovativo software di pianificazione del lavoro ha saputo dare all’azienda una impronta fortemente 4.0.