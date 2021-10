Casale sul Sile. Arrestato un ventunenne del posto per spaccio stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Casale sul Sile (TV) hanno proceduto all’arresto di un 21enne del posto, B.C., per il reato di spaccio di stupefacenti.

Il giovane è stato sorpreso nella tarda mattinata di ieri non distante dalla propria abitazione da una pattuglia dell’Arma in servizio perlustrativo che, avendone notato l’atteggiamento sospetto (il giovane si trovava appoggiato a un tappetino posizionato su un prato vicino alla strada, in compagnia di due ragazze, e alla vista dei Carabinieri aveva tentato di occultare sotto di esso qualcosa che teneva in mano), procedeva alla sua perquisizione.

Venivano così rinvenuti, sotto il citato tappetino un bilancino di precisione mentre sopra il tappetino stesso erano presenti dei residui sparsi di stupefacente del tipo hashish. In tasca il ragazzo custodiva altri 33 grammi della medesima sostanza. Nel portafogli della persona, infine, si rinveniva la somma di € 130,00, ritenuta provento dello spaccio e venivano contestualmente identificate le ragazze in compagnia del pusher: due 18enni sue abituali “clienti” che stavano acquistando dell’hashish proprio in concomitanza dell’arrivo dei Carabinieri.

L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’A.G..