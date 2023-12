Casa Marani, apre lo “Sportello informativo”

In collaborazione con il Comune di Villorba (TV), lo “Sportello informativo” nasce per offrire a famiglie e anziani informazioni sui servizi dedicati alla terza età.

VILLORBA (TV) – Dalla collaborazione tra Casa Marani – seconda struttura per anziani più grande della Marca – e il Comune di Villorba, ormai consolidata, nasce il servizio pensato per dare risposte alle domande della cittadinanza sui temi legati alla terza età. Si chiama “Sportello informativo”, sarà attivo tutti i martedì, dalle ore 10 alle 12, nella sede di Vicolo Silvio Pellico 3 a Villorba e sarà possibile accedervi su appuntamento contattando l’Assistente Sociale della struttura.

L’obiettivo è quello di aiutare e sostenere gli utenti affinché possano prendere decisioni idonee alla propria situazione, sia in merito a scelte personali sia per l’eventuale attivazione dei servizi presenti sul territorio. Lo sportello, infatti, oltre a fornire le informazioni utili relative alle Rsa locali, offrirà colloqui di sostegno sia per la persona anziana che sta attraversando cambiamenti e difficoltà, sia per i famigliari che necessitano di uno spazio protetto per affrontare le problematiche e le fatiche del compito di cura.

“Ancora una volta Casa Marani accoglie prontamente la richiesta, da parte dell’Amministrazione Comunale di Villorba, di offrire un servizio serio e competente alla propria cittadinanza, mettendo a disposizione i propri professionisti – dichiarano la presidente di Casa Marani, Daniela Zambon, e il direttore, Marco Giacon -. Come sempre siamo pronti a rispondere alle necessità del territorio e siamo sicuri che il nostro servizio orienterà al meglio i cittadini alle proprie scelte, sia per le famiglie che per gli anziani stessi”.

Le attività specifiche saranno di informazione sui servizi di interesse offerti dal Comune di Villorba, da altri soggetti pubblici e privati erogatori di servizi, sulla rete del volontariato, e fornirà assistenza nella compilazione delle relative pratiche per l’inoltro al Comune.