Caro bollette, Banca della Marca destina 48mila euro alle scuole d’infanzia parrocchiali

Un aiuto concreto per garantire un Natale più sereno alle scuole d’infanzia del territorio. Il Consiglio di Amministrazione di Banca della Marca, ha deliberato lo stanziamento di 48.000 euro in favore di 41 asili parrocchiali della provincia di Treviso, per supportare ed alleviare le difficoltà che i servizi educativi per la prima infanzia stanno soffrendo a causa degli aumenti dei costi in bolletta.

“Ogni anno Banca della Marca si impegna a erogare un contributo economico agli asili parrocchiali che hanno un consolidato rapporto con il nostro istituto – commenta Loris Sonego, presidente di Banca della Marca – Da sempre crediamo nel valore dei servizi educativi, nella loro centralità nei bisogni della comunità e nel prezioso supporto che garantiscono quotidianamente alle famiglie. Quest’anno abbiamo scelto di stanziare un importo maggiore rispetto al passato, per far fronte al caro bollette che, purtroppo, sta mettendo alla prova la capacità di tante scuole di svolgere tranquillamente la propria attività: un piccolo aiuto con cui intendiamo dimostrare riconoscenza a chi ogni giorno si prende cura dei nostri figli”.

Un pensiero, in vista delle Festività, che è una conferma dell’attenzione che, durante tutto l’anno, Banca della Marca ripone sulle questioni sociali, sia a supporto dei fabbisogni di associazioni di volontariato, sport e cultura, sia a incentivo di specifiche iniziative: a tal proposito, sono aperte fino al 31 gennaio 2023 le candidature di Social Start, il bando che mette a disposizione 20.000 euro per lo sviluppo di progetti innovativi di valenza sociale nelle province di Treviso, Venezia e Pordenone.