Carnevale in Villa: tutti in maschera a Villa Braida

Tra lussureggianti giardini secolari e avvolta da un’atmosfera di raffinata eleganza, Villa Braida si conferma un gioiello nel panorama delle Ville Venete.

MOGLIANO VENETO – Le Ville Venete, custodi di un ricco patrimonio storico e culturale, ospitano tutto l’anno eventi e manifestazioni di interesse culturale, capaci di richiamare migliaia di visitatori: occasioni perfette per visitare queste dimore e vederle nel loro antico splendore.

Con radici che affondano al XVII secolo, Villa Braida è una delle Ville Venete più suggestive della nostra regione. Costruita come dimora signorile circondata da un incantevole parco secolare, gli affreschi nei suoi saloni narrano storie di epoche passate.

Oggi la Villa è regolarmente sede di matrimoni, meeting, convegni e sfilate. Eventi che trovano sede nei suoi ambienti riccamente decorati.

Sabato 10 Febbraio 2024 è una data da salvare: Villa Braida si trasformerà in un affascinante scenario per celebrare il Carnevale. La cena placèe all’interno dei suoi saloni suggestivi permette ai partecipanti di immergersi nella bellezza dell’architettura e nell’atmosfera d’altri tempi. Meglio se in maschera.

Crediti fotografici: Facebook @Villa Braida