Carlo Nordio e la salita al Colle

E’ una pura suggestione ma va bene cosi’,anche perche’ e’ il candidato di bandiera della Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ed e’ oggettivamente un dato di fatto e ci sta nella corsa, nella scacchiera della volata al Quirinale.Punto e basta.

Scollinando oggi verso la terza dose, pardon votazione, drive in compreso, altre carte verranno svelate e si riconteranno le schede,al netto degli Amadeus,Corona e Cruciani usciti dall’urna ieri , figli della solita atmosfera surreale e grottesca.

Carlo Nordio, classe 1947,trevigiano di nascita ama i libri antichi e l’equitazione ed entra in magistratura nel 1977 dove e’ stato procuratore aggiunto a Venezia fino al 2017.Negli anni 80 si distingue per aver condotto le indagini sulle Brigate Rosse venete sui sequestri di persona e negli anni 90 indaga sui reati di Tangentopoli.Consulente della Commissione Ministeriale per la riforma del codice penale oggi si dedica a nuovi incarichi donando la sua preziosissima esperienza, ultima la collaborazione parlamentare d’inchiesta che indaga sulla morte di David Rossi ex responsabile della comunicazione di Banca Mps deceduto nel 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo studio in quel di Siena.

Rilasciando nei giorni scorsi una intervista a Libero non ha nascosto il suo stupore:”Questa mi riesce proprio nuova”,e’ stato il suo commento.

Instacult di Mauro Lama