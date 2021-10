Caricati su chiatte e destinati alla distruzione i famosi banchi a rotelle

Tutti ricordiamo i famosi banchi a rotelle che il Ministro dell’Istruzione Azzolina del governo Conte tirò fuori come invenzione salvifica per gli studenti contro il contagio da Covid. Sono costati alle casse dello Stato ben 119 milioni di euro, ne furono consegnati 434.000 con un costo di 274 euro per banco.

Questi famosi banchi non furono mai usati e finirono negli scantinati delle scuole o accatastati in qualche aula. Insomma soldi buttati via.

Ora a Venezia questi salvifichi banchi sono stati immortalati nei giorni scorsi caricati su chiatte e destinati al macero.

A Montebelluna si sa che sono arrivati, ma mai utilizzati e probabilmente accantonati in qualche magazino. Stessa fine in quasi tutte le scuole del Veneto.

La barca piena di banchi da buttare ha fatto il giro del web ed anche il Capo gruppo in Regione di FdI ha stigmatizzato la fine ingloriosa dei banchi a rotelle con una nota nella quale invoca l’intervento della Corte dei Conti

Fonte: qdpnews.it