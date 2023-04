Carenza di medici di famiglia a Preganziol: il Circolo di Fratelli d’Italia promuove raccolta firme

PREGANZIOL. Il Circolo di Fratelli d’Italia di Preganziol è preoccupato per la carenza di medici di famiglia nella zona, un problema che colpisce non solo il territorio collinare, ma anche il sud della Marca e in particolare l’asse del Terraglio che attraversa Treviso, Preganziol e Mogliano Veneto. Secondo le stime, sarebbero necessari 25 medici di base solo nella zona di Preganziol e 155 in tutta la provincia, considerando anche i prossimi pensionamenti e i posti vacanti nella guardia medica. Questo significa che servirebbero quasi 300 medici per garantire un’adeguata copertura sanitaria.



Se nella fattispecie si colmassero i buchi di assenze di personale proprio nelle frazioni come Sambughè, si potrebbero dare supporto logistico anche alle zone confinanti di Zero Branco, anch’esse con la stessa problematica.

In merito a Sambughè, afferma il commissario del circolo territoriale Massimiliano SPAGNOL, “Si segnala che l’ambulatorio era presente presso la scuola primaria della frazione ma, a seguito del pensionamento del medico avvenuto circa 10 anni fa e ai problemi strutturali del plesso che hanno costretto gli studenti a trasferirsi alle scuole medie del capoluogo, il problema non è mai stato affrontato dall’amministrazione locale”.



Il Circolo di Fratelli d’Italia di Preganziol ha deciso di intervenire e inizierà una raccolta firme per richiedere un aumento di medici di famiglia nella zona. Le firme verranno recapitate alla Regione Veneto, alla Direzione del Distretto Treviso Sud, all’Assessore alla sanità della Regione Veneto e al Direttore generale dell’AULSS 2. Il Circolo ha già chiesto un appuntamento con la Direzione del Distretto Treviso Sud per capire come possono essere agevolate le richieste dei cittadini e i possibili aumenti di risorse.

Prossimamente saranno organizzati dei gazebi nelle frazioni di Sambughè e Frescada per raccogliere firme e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione. Il Circolo di Fratelli d’Italia di Preganziol si impegna a sostenere la popolazione nella lotta per una migliore copertura sanitaria e per un diritto alla salute garantito per tutti

Foto del plesso scolastico di sambughé ora dismesso che ospitava anche l’ambulatorio del medico di base