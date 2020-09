Carbonera inaugura la Stanza delle Cicogne, un luogo per famiglie e neogenitori

L’inaugurazione si terrà sabato 5 settembre, dalle ore 9.30, nella sede della Stanza delle Cicogne in via Roma 88

Il Comune di Carbonera inaugura sabato 5 settembre 2020 la Stanza delle Cicogne, uno spazio ad accesso libero e gratuito, con sede in via Roma 88, rivolto alle famiglie e ai neogenitori, dove si svolgono attività formali e informali, di condivisione, formazione e socializzazione.

Programma

L’inaugurazione avrà inizio alle ore 9.30 con La colazione con le cicogne per conoscersi e prendere un caffè insieme.

Alle ore 10.20 Mi leggi una fiaba? un momento di letture animate per i bimbi e le bimbe presenti, a cura di Roberta Donà de Il Melograno-Centro Informazione Maternità e Nascita di Treviso con il metodo Kamishibai, un’antica arte che viene dal Giappone e che consiste nel raccontare delle storie attraverso le immagini che scorrono dentro un teatrino di legno chiamato Butai.

A seguire Le cicogne portano regali con piccoli doni per i bambini e le bambine.

Durante la mattina verrà inaugurato e presentato alla cittadinanza anche il Baby Pit Stop dell’UNICEF, allestito all’interno della Stanza.

L’inaugurazione istituzionale, con taglio del nastro e brindisi augurale, avverrà alle ore 11.30 alla presenza del Sindaco Federica Ortolan e della Consigliera con delega alle Pari Opportunità Sabrina Tempesta.

Fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, la Stanza delle Cicogne è un luogo aperto alla comunità, vivace e accogliente, uno spazio aggregativo pensato a misura di bambino e bambina, provvisto del Baby Pit Stop Unicef.

La nuova Stanza delle Cicogne sarà lo spazio dove verranno accolte le iniziative volute dall’Amministrazione Comunale che rientrano nel progetto Ben Nati a Carbonera. Un fitto calendario di percorsi e incontri formativi gratuiti che si svolgono ogni venerdì da settembre a dicembre e rivolto a bambini e bambine da 0 a 5 anni e alle loro famiglie, coordinato dalla Cooperativa La Esse.

Iniziative

Si parte l’11 settembre alle ore 10.00 con il primo dei due incontri “Melo Leggi”, durante i quali si proporranno spunti di riflessione sull’importanza della lettura in famiglia per lo sviluppo del bambino. Verranno, in seguito, affrontati i temi quali l’importanza del gioco, l’alimentazione complementare, verrà riproposto un corso di massaggio infantile. Non mancheranno nemmeno spazi di incontro e confronto per le donne e le mamme, per condividere riflessioni ed esperienze.

Ai genitori, ai nonni, alle tate e a tutte le persone che si occupano dei piccoli, sono dedicati inoltre sei incontri serali, da venerdì 11 settembre per approfondire temi significativi per la crescita dei bambini 0-3 anni, dal sonno alle malattie di stagione, dal linguaggio alla gestione nel periodo del Covid, tenuti da operatori de Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita, i nidi Bimbifelici e Nuovo Re Blu, ls dottoressa Giuliana Lorenzon, pediatra di comunità e la sede di Treviso della Croce Rossa.

«Siamo felici di poter inaugurare questo spazio dedicato ai neo-genitori e di poterli accompagnare con un programma articolato e coordinato di iniziative e attività per sostenerli nelle scoperte e nelle fatiche, nei traguardi e nella risoluzione dei problemi – afferma Sabrina Tempesta, Consigliera delegata alle Pari Opportunità del Comune di Carbonera – creando attorno a loro una rete di socializzazione e di supporto comunitario. La nascita di un bambino, infatti, è la crescita di una comunità che deve e vuole accogliere e essere risorsa».

Per informazioni

Comune di Carbonera, Ufficio Servizi Sociali – 0422.691113

Spazio Pari Opportunità – 333.4354574 – [email protected]

