Carabinieri. Serrati controlli in corso sulle strade della Marca

Dopo che già nelle scorse ore, nel corso di specifici servizi perlustrativi, sono stati deferiti in stato di libertà dai militari dell’Arma due automobilisti per guida in stato di ebbrezza, rispettivamente, a Istrana (un 56enne è stato trovato positivo all’alcoltest con tasso alcolemico pari a 1,71 g/l) e a Conegliano (un 36enne originario della provincia di Varese è stato sorpreso alla guida con tasso pari a 0.93 g/l), sempre nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo della circolazione stradale e di prevenzione generale dei reati disposta per il periodo estivo dal Comando Provinciale di Treviso in collaborazione con le altre Forze di Polizia, i Carabinieri della Compagnia di Conegliano hanno svolto, nella mattinata odierna, una serie di posti di controllo sulla SS13 “Pontebbana”, nelle località di San Vendemiano e Susegana.

Le pattuglie delle Stazioni di Susegana, Codognè e del Radiomobile coneglianese, in particolare, sono state supportate nella specifica attività da un equipaggio del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di stanza a Belluno che ha monitorato in quota lo sviluppo delle operazioni.

Sinora sono stati una trentina i soggetti controllati a bordo di 22 autoveicoli, registrando, nel complesso, condotte corrette da parte degli utenti della strada: sono state 4 le violazioni al Codice della Strada elevate.

Ulteriori, specifici servizi saranno disposti nei prossimi giorni, soprattutto con l’approssimarsi del weekend che tradizionalmente costituisce il momento nel quale si registrano i maggiori flussi di veicoli e persone.