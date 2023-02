Carabinieri San Donà di Piave, servizio di controllo coordinato del territorio

1 persona arrestata, 3 persone denunciate di cui 2 segnalate anche per uso personale di stupefacenti .

SAN DONÀ DI PIAVE – Nel pomeriggio del 15 febbraio 2023, nell’ambito di uno specifico servizio di controllo coordinato del territorio, i Carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave con il supporto di una Squadra di Intervento Operativo del IV Battaglione CC “Veneto” ed in collaborazione con la Polizia Locale di San Donà di Piave con unità cinofila di quella di Venezia, che ha visto complessivamente impiegati 15 operatori, sono stati passati al setaccio quattro parchi cittadini di San Donà di Piave: il Benjamin, il Villeneuve-sur-Lot, il parco Europa e l’Agorà e sono state complessivamente controllate 26 persone.

Nel corso del servizio, teso al contrasto della commissione di reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto un giovane 20enne del luogo che sarebbe stato scoperto poco prima delle 20.00 da un cittadino mentre avrebbe rovistato all’interno della propria autovettura e, vistosi scoperto, avrebbe utilizzato dello spray urticante per guadagnarsi la fuga ma è stato trattenuto dalla vittima sino all’arrivo dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri. Il giovane aveva indosso, senza comunque farne uso, anche un coltello a serramanico. Venivano perciò raccolti gravi indizi di reità ritenuti validi per ipotizzare nei suoi confronti i reati di tentata rapina impropria aggravata e di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Presso il parco Agorà è stato trovato un minore in possesso di 7 dosi di hashish ed un bilancino elettronico. A carico del minorenne, in considerazione delle fonti di prova ottenute, è stato ipotizzato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello stesso giardino pubblico è stato anche controllato un 21enne trovato in possesso di una dose di marijuana venendo quindi segnalato amministrativamente alla Prefettura di Venezia per uso personale non terapeutico di stupefacenti. Il giovane è stato riconosciuto dagli operatori della Polizia Locale come sospetto autore di un furto di una bicicletta avvenuto tempo addietro in San Donà di Piave e denunciato, in base agli elementi raccolti, per tale evento.

Successivamente è stato anche rintracciato un minorenne che avrebbe acquistato il velocipede rubato e che è stato, in considerazione di ciò, indagato per ricettazione. La bicicletta è stata recuperata e posta in sequestro a cura della Polizia Locale.

Presso il parco Europa è stato invece controllato un 46enne musilense trovato in possesso di una dose di eroina; l’uomo è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Venezia per uso personale non terapeutico di stupefacenti.

L’attività posta in essere dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale mira al contrasto di tutti i fenomeni di microcriminalità diffusa per accrescere la sicurezza percepita da parte della collettività per una efficace risposta alle necessità rappresentate dai cittadini, azione sinergica che verrà aperiodicamente ripetuta.