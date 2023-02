Carabinieri, le attività nella Marca

I Carabinieri della Stazione di Montebelluna hanno denunciato per ricettazione quattro soggetti di etnia sinti residenti a Montebelluna, domiciliati presso un campo nomadi di quel centro, pluripregiudicati, ritenuti responsabili di aver portato all’incasso, presso alcuni punti vendita siti a Montebelluna, Cornuda e Castelfranco Veneto, n. 170 biglietti della lotteria “Gratta e Vinci”, riscuotendo complessivamente la somma di 636€. I tagliandi erano stati asportati lo scorso 10 gennaio presso un bar-tabaccheria di Montebelluna.

Venerdì 3 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Susegana hanno arrestato a Santa Lucia di Piave (TV) un 51enne gravato da pregiudizi penali residente in quel centro, in esecuzione di un’ordinanza di revoca degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Treviso. Il soggetto era stato arrestato dagli stessi militari lo scorso 3 gennaio con un analogo provvedimento restrittivo emesso dalla locale A.G. in esito all’attività investigativa svolta nell’ambito della rapina perpetrata il 27 novembre 2022 ai danni del parroco di Mareno di Piave (TV), della tentata rapina commessa nella medesima giornata ai danni di un anziano di Santa Lucia di Piave (TV) e di un furto in abitazione avvenuto alcuni giorni dopo nei confronti di un’anziana residente a Conegliano.

Scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari, il giovane si era reso protagonista di violazioni alle prescrizioni a cui era sottoposto che, segnalate all’Autorità Giudiziaria, disponeva la revoca della misura ed il trasferimento in carcere.

Nella serata di ieri 3 febbraio, i Carabinieri delle Compagnie di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto hanno effettuato un servizio straordinario di controllo, nella fascia oraria serale per aumentare la presenza sulle principali arterie stradali e contrastare sia gravi illeciti stradali che raid predatori nelle abitazioni.

Per l’esigenza sono state impiegate numerose pattuglie, che hanno perlustrato le zone abitative più isolate, effettuando, al contempo, dei posti di controllo della circolazione stradale, lungo le arterie principali conseguendo i seguenti risultati:

135 i veicoli controllati;

170 le persone controllate;

50 le persone sottoposte ad alcooltest;

2 soggetti denunciati per guida in stato di ebbrezza alcoolica;

1 soggetto denunciato per essersi rifiuto di effettuare la prova alcooltest;

1 soggetto, in evidente stato di ubriachezza, denunciato per un tentato furto aggravato all’interno del supermercato “Despar” di Conegliano;

1 soggetto contravvenzionato per guida in stato ebbrezza alcoolica;

2 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e per uso di sostanze stupefacenti;

1 veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in quanto sprovvisto di copertura assicurativa;

6 le altre violazioni al Codice della Strada contestate.

A seguito dei controlli effettuati presso la stazione degli autobus di Conegliano è stato denunciato un giovane per possesso di una modica quantità di hashish.