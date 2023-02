Carabinieri, individuati cinque responsabili di truffe online

I Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, all’esito di due distinte attività di polizia giudiziaria, hanno individuato nelle scorse ore, deferendoli all’Autorità Giudiziaria che ne vaglierà ora le rispettive posizioni, cinque presunti responsabili di truffe on – line.

TREVISO – In particolare, i militari della stazione di Asolo (TV) hanno denunciato una 30enne della provincia di Viterbo che, nell’ambito della trattativa per l’acquisto di un frigorifero, pubblicato su sito internet, inducendo in errore la venditrice, una donna di San Zenone degli Ezzelini (TV), le faceva versare, su carta prepagata, la somma complessiva di 1.000 Euro.

Il personale della Stazione Carabinieri di Col San Martino (TV), all’esito di indagini, ha invece individuato quattro soggetti tutti gravati da pregiudizi (un 40enne di origini pakistane, una 24enne calabrese, una 45enne di origini albanesi ed una 32enne del vicentino) che nello scorso mese di agosto, in riferimento all’annuncio della vendita di sacchetti bio pellet su un sito internet, riuscivano a farsi accreditare la somma di quasi 3.000 Euro dall’ordinante, un operaio del vittoriese, rendendosi poi irreperibili senza consegnare la merce.