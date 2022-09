Carabinieri, i controlli sulla strada a tutela del cittadino

Nello scorso mese di luglio era rimasto coinvolto in un sinistro stradale andando a collidere con un’autovettura (dinamica in fase di accertamento) alla guida della propria moto in Castello di Godego (TV).

Ora l’uomo, un 42enne della zona, è stato deferito all’A.G. dai militari dell’Arma in quanto risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi. Scattato anche il ritiro della patente di guida.

Denuncia all’Autorità Giudiziaria anche per un 29enne trevigiano sottoposto ad “avviso orale”: nel corso di un controllo di una pattuglia di Carabinieri del Radiomobile di Treviso effettuato in viale Pindaro del Capoluogo, il giovane è stato sorpreso alla guida di autovettura sebbene sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita.