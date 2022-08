Carabinieri. Fermato per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Oggi l’udienza per direttissima

Si svolgerà in tarda mattinata l’udienza per direttissima a carico del 23enne di origini marocchine, gia’ noto alle Forze dell’Ordine, arrestato nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Conegliano (TV) per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Le pattuglie di Carabinieri e Polizia Locale, nella circostanza, erano intervenute ieri verso le 18.30 in via Verdi di Conegliano nei pressi del complesso residenziale della Corte delle Rose dove era stata segnalata una quindicina di soggetti che stavano litigando fra loro e importunando i passanti.

Proprio l’arrestato, a petto nudo e in evidente stato di alterazione, manteneva un atteggiamento provocatorio, minacciando gli operanti, scagliando una bottiglia di birra in strada, andando poi a urtare un’auto ferma nel traffico, salendo quindi sopra un’altro veicolo posteggiato, danneggiandolo, e infine avventandosi su una terza autovettura colpendone lo specchietto retrovisore.

Ne scaturiva una colluttazione con gli agenti che riuscivano infine a immobilizzare l’uomo anche mediante l’utilizzo dello spray urticante in dotazione.

Due Carabinieri riportavano nel frangente lesioni guaribili in alcuni giorni di prognosi mentre l’indagato rimaneva illeso.