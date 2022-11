Carabinieri, controlli sulle strade della Marca

Nello scorso weekend i Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno effettuato numerosi servizi di controllo delle strade della Marca, finalizzati a contrastare le guide in stato di ebbrezza alcolica e da assunzione di sostanze stupefacenti.

NUCLEO RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA DI TREVISO

– Strada Sant’Angelo del capoluogo, denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 44enne cittadino ungherese, operaio residente a Meolo (VE), sorpreso a bordo della sua autovettura con un tasso alcolemico particolarmente rilevante. Patente di guida ritirata;

– viale della Repubblica di Treviso, denunciato un 32 operaio di Cavazza (BG), gravato da pregiudizi di polizia, il quale è stato sorpreso a bordo della sua autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcolici, celando, altresì, all’interno del mezzo una spranga in acciaio lunga oltre 50 cm. Patente di guida ritirata;

– SS. Pontebbana in Villorba, denunciata una 24enne residente in città, sorpresa alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica. Patente di guida ritirata;

– via G. Verdi di Silea, denunciato cittadino colombiano d anni 27 residente a Cavallino Tre Porti (VE), gravato da pregiudizi di polizia, sorpreso alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica e in possesso di pochi grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

NUCLEO RADIOMOBILE COMPAGNIA CASTELFRANCO VENETO

– via Staizza del capoluogo castellano, denunciata una 28enne impiegata di Riese Pio X, sorpresa alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica. Patente di guida ritirata;

– via Redipuglia dello stesso centro, sanzionato amministrativamente un 33enne operaio di Vedelago, gravato da pregiudizi penali, sorpreso alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica. Patente di guida ritirata.