Carabinieri, continuano le attività di monitoraggio sulle strade della Marca

Continuano serrate le attività di monitoraggio dei Carabinieri sulle vie di comunicazione e presso i principali luoghi di afflusso e aggregazione della Marca Trevigiana, finalizzati alla prevenzione generale dei reati e al controllo della circolazione stradale.

Nelle scorse ore nel comune di Villorba (TV) in viale della Repubblica a un automobilista è stato riscontrato un tasso alcolemico di quasi 1,5 gr./lt.. È così scattata la denuncia, il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo dell’autovettura.

Analoga sorte per un automobilista sorpreso dai militari dell’Arma alla guida la notte scorsa in via Bonisiolo di Casale sul Sile (TV) con un tasso alcolemico superiore a 1 gr./lt..

Infine un 41enne controllato a bordo di autovettura nei pressi di un centro commerciale sulla “Feltrina” in Treviso, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di quasi 20 cm (deferito per porto di armi o oggetti atti a offendere) e una modesta quantità di stupefacente (ritiro patente di guida e segnalazione alla Prefettura).