Carabinieri Chioggia. Sequestrata una tonnellata di vongole di mare

All’alba di ieri mattina, i Carabinieri della Motovedetta della Compagnia di Chioggia, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di raccolta e trasporto dei molluschi, nonché al contenimento dell’epidemia da covid-19, hanno sanzionato amministrativamente 3 persone a Porto Tolle (RO), presso il porto peschereccio della loc. Scardovari, tutti comandanti e proprietari di rispettive imbarcazioni da pesca poiché:

il primo – oltre ad essere sprovvisto di green pass – veniva trovato in possesso di kg. 400 di vongole di mare, ovvero in quantitativo eccedente la quota giornaliera procapite stabilita dal consorzio “COGEVO” in 300 kg, nonché le aveva caricate sul suo furgone prima dell’orario consentito;

il secondo, poiché veniva trovato in possesso di kg. 500 di vongole di mare già caricate sul suo furgone, sprovviste del documento di registrazione, e sbarcate prima dell’orario consentito;

il terzo poiché teneva kg. 100 di vongole di mare suddivise in sacchi, a diretto contatto del ponte di coperta dell’imbarcazione, esposte a potenziale rischio di contaminazione sanitaria.

Complessivamente è stata sequestrata una tonnellata di prodotto ittico del tipo vongola di mare, per un valore di circa € 6.000,00, che è stata rigettata in mare per il ripristino del ciclo vitale. Sono state elevate sanzioni amministrative per €10.000,00.