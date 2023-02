Carabinieri arrestano per spaccio studente di Treviso

Nella serata di lunedì 30 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Treviso hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, uno studente 19enne residente in città.

I FATTI

Sono le 21.30 circa di lunedì scorso. La pattuglia del Nucleo Radiomobile sta passando per via Dandolo a Treviso. I militari dell’Arma notano un giovane a bordo di una bicicletta che, alla loro vista, effettua una manovra improvvisa per evitare di incrociarli. Insospettiti lo inseguono e riescono a intercettarlo nella vicina via Pietro Bembo.

Nel corso del controllo balza all’occhio l’atteggiamento circospetto del giovane, che viene sottoposto a una prima ispezione personale: nella tasca del giubbotto i Carabinieri trovano un pezzo di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana” e della ketamina, nonché un contenitore metallico porta-tabacco contenente contanti per oltre 200,00 euro, suddiviso in banconote di diverso taglio.

A questo punto, i Carabinieri decidono di effettuare una perquisizione domiciliare che consente di sequestrare, nella sua cameretta, dei quantitativi di sostanza stupefacente di vario genere: marijuana, hashish, MDMA, ecstasy, cocaina e ketamina, nonché ulteriore contante, dei bilancini di precisione per la pesatura delle dosi e un rotolo di pellicola per il confezionamento.

Una volta chiarita la vicenda, il 19enne è stato dichiarato in arresto e accompagnato nella propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’A.G..