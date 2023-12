Capodanno responsabile: il Decalogo Oipa per proteggere gli animali

Con l’avvicinarsi del Capodanno, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) ha lanciato un decalogo fondamentale per proteggere gli animali dagli effetti dannosi dei petardi e delle lanterne cinesi.

In un periodo in cui i festeggiamenti possono trasformarsi in tragedie per gli animali, l’Oipa si impegna a sensibilizzare i proprietari su come garantire la sicurezza e la serenità dei loro amici a quattro zampe.

Il video-decalogo offre suggerimenti pratici per evitare morti, ferimenti e smarrimenti causati dall’ansia e dalla paura provocate dai botti e dalle luminarie. Il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto, sottolinea l’importanza di rendere l’inizio del nuovo anno un momento di gioia per tutti, invitando le forze dell’ordine a considerare prioritari i controlli per far rispettare le ordinanze anti-petardi.

Ecco i dieci punti chiave del decalogo Oipa:

Mantenere gli animali lontani dai festeggiamenti e dai luoghi di esplosione dei petardi. Evitare di lasciare gli animali soli e cercare di distrarli mostrando tranquillità. Tenere gli animali in luoghi protetti, evitando il pericolo di fuga in giardino. Aumentare il volume di radio o televisione, chiudendo finestre e persiane per ridurre i suoni esterni. Consentire agli animali di rifugiarsi nei luoghi che preferiscono, anche se normalmente vietati. Durante le passeggiate, mantenere gli animali al guinzaglio per evitare fughe dettate dalla paura. Consultare un veterinario comportamentalista per valutare terapie di supporto. Evitare tranquillanti fai da te, poiché alcuni possono aumentare lo stato fobico degli animali. Organizzare una “gita fuori porta” in luoghi tranquilli lontani dai rumori urbani. Richiedere al Comune ordinanze anti-botti e sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni a animali domestici e selvatici.

L’Oipa invita tutti a adottare comportamenti responsabili per garantire che il Capodanno sia un momento di gioia per gli esseri umani e gli animali, promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza su quanto questi festeggiamenti possano essere dannosi per i nostri amici a quattro zampe.