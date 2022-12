Capodanno consapevole. Divieto ai botti a tutela di persone, animali e ambiente

I consiglieri, alla vigilia delle feste di Capodanno, ricordano che “questo appuntamento si traduce puntualmente in un bollettino di guerra, tra feriti dopo aver maneggiato o essere stati colpiti da petardi e moltissimi casi di cani e gatti fuggiti per il terrore e smarriti, feriti o morti perché urtati dalle auto. Sono numerosi anche gli animali selvatici che, vagando disorientati, vengono investiti, muoiono di infarto per il terrore o si schiantano contro alberi, muri o cavi elettrici, come accaduto lo scorso anno a Roma per migliaia di Storni”.

“La LIPU – proseguono – ha inviato nelle scorse settimane una nuova lettera al presidente dell’Anci, Antonio De Caro per chiedergli di intervenire sui Comuni affinché emanino ordinanze di divieto di commercializzazione e utilizzo di articoli pirotecnici rumorosi, e affinché, inoltre, facciano tutto il necessario per la loro concreta attuazione. E anche i singoli cittadini posso contribuire a questo cambiamento chiedendo direttamente alle loro amministrazioni locali di assumere iniziative e provvedimenti concreti di tutela. I botti non sono un segno di festa ma di inciviltà che va eliminato dalle nostre abitudini. Festa – concludono Zanoni, Bigon, Lorenzoni e Guarda – significa ben altro: rispetto della sicurezza di tutti ed amore per gli animali indifesi. Il botto di Capodanno facciamolo con la bottiglia di vino buono”.

Nel territorio limitrofo, le amministrazioni comunali di Comune di Casier e di Mogliano Veneto invitano la cittadinanza a festeggiare il nuovo anno adottando un comportamento responsabile, al fine di evitare inutili situazioni di pericolo per le persone, gli animali e le cose.