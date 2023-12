Capodanno con Shakespeare al Teatro Goldoni: Le Allegre Comari di Windsor

Chiusura in grande stile per il Teatro Goldoni di Venezia con “Le Allegre Comari di Windsor”

VENEZIA – Il Teatro Goldoni di Venezia chiude il 2023 con una festa di risate e intrighi shakespeariani, presentando l’amata commedia “Le Allegre Comari di Windsor”. Dal 28 dicembre al 1° gennaio 2024, il palcoscenico si trasforma in un vivace country club dal sapore inglese, animato da equivoci, travestimenti e beffe, tutti ingredienti che rendono questa pièce una delle più amate e rappresentate del Bardo.

Lo spettacolo

L’adattamento curato da Angela Demattè e la regia di Andrea Chiodi danno vita a un mondo immaginario abitato da un cast d’eccezione. Eva Robin’s interpreta con maestria il ruolo di Miss Quickly, l’artefice di inganni e colpi di scena. Accanto a lei, sul palco, spiccano le performance di Angelo Di Genio, Francesca Porrini, Nicola Ciaffoni, Davide Falbo, Riccardo Gamba, Sofia Pauly, Ottavia Sanfilippo e Pierdomenico Simone. Le scene di Guido Buganza, i costumi di Ilaria Ariemme e la cura dei movimenti di scena di Marta Ciappina completano la produzione, firmata dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. Le musiche di Daniele D’angelo arricchiscono ulteriormente l’esperienza teatrale.

Il Teatro Goldoni sarà animato da una performance unica durante la replica del 30 dicembre. I performer della compagnia Malmadur diventeranno spettatori-traduttori, osservando lo spettacolo da un palchetto e traducendo gli eventi in tempo reale per chi sarà fuori dal teatro. “Il teatro è circondato” è il titolo di questa originale telecronaca teatrale in diretta, proiettata sulla parete esterna del teatro.

Dopo lo spettacolo del 31 dicembre, il Teatro Goldoni offrirà al pubblico la possibilità di brindare al nuovo anno, creando un’occasione unica per festeggiare l’arrivo del 2024 direttamente a teatro. Gli appassionati del teatro e gli amanti della cultura shakespeariana avranno la possibilità di immergersi in un’atmosfera magica, tra tradizioni teatrali e moderna interpretazione artistica. I biglietti sono disponibili presso www.vivaticket.com.