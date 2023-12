Capodanno a Mestre con Carlo & Giorgio al Teatro Corso

Il capodanno si festeggia al Teatro Corso di Mestre con Carlo & Giorgio: il duo comico porta in scena tutti i personaggi più famosi e alcune novità in tripla replica: sabato 30 dicembre (ore 21.15), domenica 31 dicembre (ore 22.30 – biglietti esauriti) e lunedì 1 gennaio (ore 16.30).

Tre appuntamenti per salutare all’insegna del divertimento il 2023 e dare il benvenuto con leggerezza al nuovo anno.

Capodanno con Carlo & Giorgio

Tre due uno… ecco lì, è un istante, un attimo, tra un anno che finisce e un anno che inizia.

Proprio un attimo che separa i ricordi dalle speranze, perché nell’attesa si ripensa ai migliori /peggiori momenti dell’anno appena passato e ci si augura solo tante belle novità per quello che arriva.

Lo facciamo tutti e noi lo raccontiamo dal palco.

Come? Sfogliando il nostro repertorio: le voci di Carlo & Giorgio si alternano a quelle dei ben “noti” personaggi che nei vari nostri spettacoli hanno raccontato il nostro vivere quotidiano, tra crisi economica, emergenza climatica, novità tecnologiche e cambiamenti sociali di ogni tipo e…? …e ci ridiamo su, per augurarvi e augurarci un 2024 più sereno o almeno per aspettarlo insieme col sorriso.

Biglietti in vendita sui circuiti Vivaticket e Ticketone (elenco punti vendita sul territorio al sito www.dalvivoeventi.it)

30/12/23 ore 21.15 – platea € 25 + 4 d.p. / galleria € 20 + € 3 d.p.

1/1/24 ore 16:30 – platea € 25 + 4 d.p. / galleria € 20 + € 3 d.p.

I posti per la data del 31 dicembre sono esauriti.