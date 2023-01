Capodanno, 646 interventi dei Vigili del Fuoco in Italia

Una notte da incubo per gli amici a quattrozampe. Ordinanze sindacali disattese ovunque, botti dalle Alpi alle Isole come non ci fosse un domani.

Il 2023 si è aperto come ogni altro anno: ogni città teatro di una guerra a suon di botti, petardi, e chi più ne ha più ne metta. Nelle prossime ore si faranno i conti delle povere bestiole scappate, nella speranza di ritrovarle tutte.

Stiamo lottando per un Pianeta migliore, ma la maggior parte di noi sembra sorda e cieca.

Durante la notte i vigili del fuoco sono dovuti intrvenire per 646 volte a causa degli incendi dovuti ai “festeggiamenti” del nuovo anno.

Un aumento del15,7% rispetto ai 558 del 2022. Le chiamate hanno riguardato danni ai cassonetti dell’immondizia che hanno preso fuoco o auto danneggiate in strada.

Il bollino nero dei danni quest0anno va all’Emilia Romagna con 96 interventi. A seguire, Puglia 75, Trentino Alto Adige 71, Campania 57, Lazio 52, Veneto 51, Piemonte 50, Lombardia 47, Liguria 45, Toscana 45, Sicilia 31, Sardegna 26, Friuli Venezia Giulia 16, Marche 13, Molise 7, Abruzzo 6, Umbria 5, Calabria 4. Nessuna chiamata in Basilicata.

Il Veneto in dettaglio. Sono stati 51 gli interventi dei vigili del fuoco dei comandi del Veneto effettuati dalle 20.00 di San Silvestro alle 8.00, del 1° gennaio, esclusivamente per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Venezia 22, Padova 9, Verona 9, Vicenza 7, Belluno 2, Rovigo 2, Treviso 0. La gran parte degli interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e cumuli di rifiuti.