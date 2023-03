Cantina Bottega ammessa nel Comitato Leonardo

Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), è stata ammessa tra i soci effettivi del Comitato Leonardo, insieme ad aziende selezionate che esprimono l’eccellenza italiana in diversi settori, tra cui Brunello Cucinelli, Bulgari, Ducati, Enel, EssilorLuxottica, Ferrero, Armani, Illycaffè, Intesa SanPaolo, Kartell, Prada, Unicredit.

TREVISO – Il Comitato Leonardo è nato nel 1993 su iniziativa comune di Confindustria, dell’ICE e di un gruppo d’imprenditori e uomini di cultura, tra i quali Gianni Agnelli e Sergio Pininfarina, con l’obiettivo di promuovere ed affermare la “Qualità Italia” nel mondo.

Si tratta di un ente senza scopo di lucro che promuove l’economia, la cultura, la scienza, la tecnologia e il prodotto italiano di alta qualità nel suo complesso con l’obiettivo di operare a favore di una maggiore conoscenza all’estero dell’economia, della cultura, della tecnologia e della scienza italiana, in funzione di un maggiore prestigio del paese; di promuovere la presenza italiana all’estero attraverso i prodotti di alta qualità; di operare a favore della diffusione del Made in Italy; di favorire, attraverso l’adesione di italiani di fama internazionale, la realizzazione di iniziative per la diffusione nel mondo della qualità e della tecnologia del Made in Italy; di proporre ed attivare tutte quelle iniziative in grado di assicurare il raggiungimento dei propri obiettivi.