Cantiere in via Gobbi a Campalto, da lunedì 18 gennaio un tratto di strada interdetto al transito: le deviazioni degli autobus Actv

Il Gruppo Avm informa che, da inizio servizi di trasporto di lunedì 18 gennaio e fino al termine dei lavori, via Gobbi a Campalto sarà chiusa al transito dei veicoli per permettere un cantiere nel tratto di strada sopra il Passante. Di conseguenza le linee Actv interessate effettueranno le seguenti deviazioni di percorso:

linea 9 San Liberale – Tevere, Altinia – 27 Ottobre e corse scolastiche

Da San Liberale, giunti in via Gobbi, i bus proseguono per via Vallenari Bis, via Martiri della Libertà, a sinistra via Orlanda, Campalto, via Passo Campalto da dove riprendono il regolare percorso.

Da Tevere, invece, percorso inverso.

Non si effettuano fermate lungo il percorso in deviazione.

linea 19 Marcon/Altinia – Venezia

Da Marcon o via Altinia, giunti in via Gobbi, i bus proseguono per via Vallenari Bis, via Martiri della Libertà, a sinistra via Orlanda, via Sabbadino, via Passo Campalto, via Orlanda da dove riprendono il regolare percorso. Da Venezia, percorso inverso.

Non si effettuano fermate lungo il percorso in deviazione.

servizio navetta

E’ attivato un servizio navetta circolare da Favaro, fermata Distretto Sanitario, alla rotatoria di via Gobbi con via delle Felci con i seguenti orari:

FERIALE

alle ore 4.50 e 5.30; dalle ore 5.50 alle 9.05 ai minuti 5 – 20 – 35 – 50; dalle ore 9.25 alle 20.25 ai minuti 05 – 25 – 45; quindi alle ore 21.00 – 21.30 – 22.00 – 22.30 – 23.00.

FESTIVO

Dalle ore 6.50 alle 22.20 ai minuti 20-50 di ogni ora; poi 22.40.

Inoltre, è attivata una fermata provvisoria in via Gobbi alla rotatoria con via delle Felci.

