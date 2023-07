Campo San Giacomo dall’Orio: 10 giorni di cibo e musica per beneficenza

Per dieci giorni, da giovedì 13 a sabato 22 luglio, campo San Giacomo dall’Orio sarà animato da stand gastronomici, musica dal vivo e pesca di beneficenza. La cucina allestita in campo inizierà a sfornare piatti tipici e grigliate di carne a partire dalle 18. Tutte le sere, sul palco della festa, si esibiranno alcuni dei gruppi musicali più amati, e non solo. L’ultima sera, sabato 22, ci sarà anche la tradizionale tombola.

VENEZIA – Torna la tradizionale Festa di Beneficenza in Campo San Giacomo dall’Orio. La manifestazione, che fa parte del palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzata dalla società San Giacomo Benefica e dall’associazione culturale Leofanti.

Tutto il ricavato della festa andrà in beneficenza.

Da oltre cinquantacinque anni, infatti, la Festa di Beneficenza di luglio è uno dei principali canali attraverso cui la San Giacomo Benefica raccoglie fondi per i suoi progetti di solidarietà, avvalendosi del sostegno di soci e volontari della società, i quali svolgono il lavoro di organizzazione e conduzione della festa prestando il proprio tempo libero.

La beneficenza e l’assistenza solidale si concretizzano attraverso contributi vari, nella forma di forniture di generi di prima necessità a famiglie e singoli, anziani e disabili e attraverso interventi a favore di istituti, associazioni e organizzazioni che operano a favore di minori, giovani disagiati, malati e anziani, con forniture di attrezzature sanitarie, ortopediche, strumenti di laboratorio, mobili, generi alimentari, utenze.