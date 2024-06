Campionati Italiani per l’aps Pattinatori Sile

L’associazione Pattinatori Sile festeggia in questi giorni strepitosi i risultati ottenuti ai regionali e accesso diretto ai campionati Italiani.

SILEA – Protagonisti gli atleti della Pattinatori Sile ai campionati regionali Fisr con titoli, medaglie e la tanto attesa qualificazioni agli Italiani il prossimo luglio.

Una menzione speciale quindi a tutti gli atleti che hanno reso possibili questi grandi risultati per il team. Complimenti a loro, ai tecnici allenatori per questi importanti risultati, soprattutto per le nuove specialità, che inorgogliscono la Società Aps Pattinatori Sile in previsione dei prossimi campionati Italiani.

Gli allievi e i risultati

A Ponte di Legno (Bs) vediamo le atlete Maria Da Ros, Beatrice Zanette e Riccardo Bonotto Senior, nei primi posti ranking nazionale e successivamente gli ottimi piazzamenti al regionale di Marta Regazzo e Giulia Daniel, che staccano la convocazione al campionato italiano di Piancavallo.

Sofia Perissinotto esordisce con un buon programma di gara, Lorenzo Galeazzo medaglia d’oro e convocazione al prestigioso Trofeo delle Regioni a settembre.

Tra gli esordienti regionali Elena Tomè vice campionessa con Elisa Deschi ed Emma Cornacchia, mentre vediamo Leonardo Pecci medaglio d’oro campione regionale.

Ottime le prestazioni delle allieve Agata Zanato e nota di merito per il piazzamento in una specialità che ha intrapreso da pochi mesi. Vittoria Foccardi campionessa regionale medaglio d’oro. Ottimi piazzamenti per Matilde Tronchin, Rachele Burattin e Giada Ruggiero, medaglia d’argento per Alice Marra e in altre buone posizioni Vittoria Daniel, che inoltre si qualifica per il campionato Italiano Allievi Nazionale a Piancavallo il prossimo Luglio. L’atleta Cadetta Angelica Serafin ottimo piazzamento con le compagne Laura Coz, Elisabetta Tonello e Claudia Mallardi al regionale di Caorle.

Hanno partecipato alle ultime 2 tappe le atlete di Pieris e Alzano Lombardo qualificandosi in quest’ultime. Sofia Comin medaglia d’oro, Beggio Sonia argento e in prima divisione Vittoria Daniel medaglia d’oro, campionessa regionale Veneto e parteciperà al campionato Italiano InLine di Ponte di Legno.