Campionati Italiani Duathlon Giovanile: oro per Boraso, bronzo per Pavanello

1.400 atleti in corsa all’Autodromo di Magione, in Umbria, per i Campionati Italiani giovanili di Duathlon che si sono svolti lo scorso fine settimana in due splendide giornate di sole e di sport. Per l’ASD Pavanello Triathlon Eroi del Piave Giovanni Pavanello nella categoria Youth B maschile è salito sul podio in terza posizione. Oro per Nicola Boraso nella categoria Ragazzi.

Giovanni Pavanello, classe 2006, di Monastier racconta la sua esperienza: “Ai Campionati Italiani di Duathlon sono riuscito ad aggiudicarmi una medaglia di bronzo inaspettata, data la mia mancanza di allenamento nella corsa nelle ultime tre settimane a causa di un infortunio al tallone. Ho gestito la prima frazione di 3 km senza sforzarmi troppo per stare con i primi atleti dato che sapevo di non avere una buonissima condizione rispetto agli altri. Nella frazione ciclistica io e un altro paio di atleti abbiamo collaborato per rientrare sul primo gruppo, e nell’ultima frazione ho dato tutto quello che mi restava per provare a portarmi a casa una posizione nel podio riuscendo nel mio obiettivo“.

Nicola Boraso, categoria Ragazzi, classe 2010 di Noventa di Piave, commenta la sua prestazione: “Sono molto contento del risultato raggiunto perché non mi sarei mai aspettato di vincere questa gara così importante. Non è stata una competizione particolarmente impegnativa perché a livello tecnico non presentava gravi difficoltà. Sono riuscito a vincere grazie soprattutto ai miei coach che mi supportano ogni giorno e mi allenano per farmi raggiungere risultati sempre migliori“.

I risultati degli atleti dell’ ASD Pavanello Triathlon Eroi del Piave: