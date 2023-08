Campionati italiani di nuoto: Agata Maria Ambler è d’oro

Ai Campionati Italiani di categoria di nuoto splendido oro per Agata Maria Ambler nei 50m stile libero, Ceccon e Zazzeri salutano la stagione.

ROMA – Nella terza e ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Roma per i Campionati Italiani di categoria di nuoto tante sorprese e due ritiri eccellenti.

Alessandro Bori, 23enne di Fiamme Gialle e In Sport Rane Rosse, che si allena a Torino con Antonio Satta, vince la finale senior dei 100 stile libero con 50″01. Campionessa senior dei 200 misti è Francesca Fangio, tesserata per Centro Sportivo Esercito e In Sport Rane Rosse, tornata ad allenarsi a Livorno, che nuota in 2’13″82, confermando la prestazione del mattino.

Chiudono il programma delle gare individuali i 1500 stile libero con Pasquale Sanzullo, allenato da Fabrizio Antonelli al centro federale di Ostia, che vince il titolo di categoria con 15’16″72. Il Circolo Canottieri Aniene si aggiudica tre classifiche di società su quattro: con 193.50 vince la Senior femminile, con 202 la Senior maschile e con 137 la classifica Ragazzi; La Rari Nantes Florentia è prima tra le ragazze con 194 punti.

Ottime prestazioni anche degli atleti dello Stilelibero-Team Veneto di Preganziol, società associata alla Lisporteam360, nei primi tre giorni di gare con le categorie ragazzi e senior. Sale sul primo gradino del podio Agata Maria Ambler ( 2001), allenata da Andrea Franconetti e preparatore atletico Mattia Santi, nei senior 50 m. stile libero con il tempo di 25.45 mentre conquista la terza piazza nei 100 sl chiuso con 56.56.

Nella categoria ragazzi Francesco Ceolin ( 2008) bronzo nella staffetta 4 x 100 con De Zuanni, Turcato, Sgarbossa, e terzo posto con la 4 x 200 con Sgarbossa, Turcato, Bonetto. Ceolin poi nella finale A dei 100 sl si classifica al nono posto, mentre nella finale B dei 50 sl si piazza all’ottavo posto. Federico Moro ( 2007) quinto posto nella finale B dei 100 dorso e sesto posto nella finale B dei 200 dorso.

Prima delle finali il presidente del Comitato Regionale FIN del Lazio Giampiero Mauretti premia la squadra azzurra che ha trionfato al Festival Olimpico della Gioventù Europea: prima nel medagliere del nuoto con 18 medaglie (7 d’oro, 4 d’argento e 7 di bronzo), davanti a Romania (5 ore e 3 bronzi) e Gran Bretagna (4, 8, 3).



Nell’ultima sessione di batterie Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri nuotano le batterie dei 100 stile libero. Il campione del mondo dei 50 farfalla chiude con il primo tempo di 48″16. Terzo crono per Lorenzo Zazzeri, argento a Fukuoka con la 4×200 stile libero, che nuota in 49″90. Niente “derby azzurro” in finale. Entrambi decidono di non disputare la gara del pomeriggio e concludono così la loro stagione dopo i successi al mondiale appena concluso.