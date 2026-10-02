Campagna antinfluenzale ULSS 2 al via: quasi 150mila dosi disponibili

L’ULSS 2 Marca Trevigiana annuncia l’avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 a partire da lunedì 5 ottobre, con una disponibilità di quasi 150mila dosi. L’iniziativa mira a proteggere la popolazione, in particolare le categorie più vulnerabili, e si affianca alla campagna di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) per i neonati.

TREVISO. Con l’arrivo dell’autunno e l’imminente stagione influenzale, l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana si prepara a fronteggiare la diffusione del virus con una massiccia campagna di vaccinazione. A partire da lunedì 5 ottobre 2026, sarà ufficialmente dato il via alla somministrazione delle dosi antinfluenzali, un appuntamento cruciale per la salute pubblica, specialmente per le fasce di popolazione più a rischio. La Regione del Veneto ha dimostrato un impegno significativo, mettendo a disposizione circa un milione di dosi di vaccino antinfluenzale. L’Ulss 2 ha ordinato 146.740 dosi, con la possibilità di incrementare la fornitura qualora si rendesse necessario, a dimostrazione della flessibilità e della prontezza operativa dell’Azienda sanitaria.

La distribuzione di queste dosi è stata pianificata in modo capillare per garantire la massima accessibilità. I vaccini saranno distribuiti ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS), figure fondamentali per la salute dei più piccoli. La campagna raggiungerà anche le strutture residenziali dedicate agli anziani e alle persone non autosufficienti, gli ospedali – dove la vaccinazione sarà offerta al momento della dimissione – e le sedi vaccinali gestite dal Dipartimento di Prevenzione. Un’ulteriore misura di protezione è rappresentata dalla disponibilità di 5.100 dosi di anticorpo monoclonale specificamente destinato a contrastare il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), un patogeno particolarmente pericoloso per i neonati e i bambini piccoli.

Dove e Quando Vaccinarsi: Un Calendario Dettagliato

La campagna di vaccinazione antinfluenzale si articola in diverse fasi per ottimizzare la copertura. Da lunedì 5 ottobre, le prime somministrazioni saranno avviate presso i Pediatri di Libera Scelta, che si occuperanno della vaccinazione dei bambini. Contemporaneamente, le dosi saranno disponibili nelle strutture residenziali per anziani e persone non autosufficienti, garantendo protezione immediata a chi ne ha più bisogno. Anche le persone ricoverate in ospedale potranno ricevere il vaccino al momento della dimissione, così come gli assistiti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

A partire da lunedì 19 ottobre, la campagna si estenderà ulteriormente, rendendo il vaccino antinfluenzale disponibile anche presso i Medici di Medicina Generale e un numero crescente di Farmacie aderenti. Infine, gli Ambulatori vaccinali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) saranno operativi, ma in questo caso sarà necessaria una prenotazione. Per facilitare l’accesso e la gestione delle prenotazioni, l’Ulss 2 ha predisposto una pagina dedicata sul proprio sito web, raggiungibile tramite il link Campagna vaccinazione antinfluenzale 2026-2027 – ULSS 2 Marca Trevigiana, dove i cittadini potranno trovare tutte le informazioni necessarie e procedere con la prenotazione.

Vax Day: Un’Opportunità Aggiuntiva

Per incentivare ulteriormente la partecipazione e facilitare l’accesso alla vaccinazione, l’Ulss 2 ha annunciato l’organizzazione di un “Vax Day” per sabato 7 novembre. Questa giornata speciale sarà dedicata alla vaccinazione di massa, con modalità di accesso e sedi che verranno comunicate in dettaglio sulla pagina dedicata dell’Ulss 2 non appena saranno definite.

A Chi è Rivolta la Vaccinazione Antinfluenzale Gratuita

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente, in via prioritaria, a tutte quelle persone che presentano un rischio maggiore di sviluppare complicanze gravi in caso di contagio influenzale. Tra le categorie principali figurano le persone di età pari o superiore a 60 anni, persone affette da patologie croniche o condizioni mediche preesistenti che aumentano il rischio di complicanze, coloro che assistono soggetti fragili o ammalati, e persone che, per ragioni professionali, sono maggiormente esposte al contagio o svolgono servizi essenziali per la comunità.

I Pediatri di Libera Scelta avranno un ruolo centrale nella vaccinazione dei propri assistiti, con un’attenzione particolare rivolta ai bambini sani di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, per i quali la vaccinazione è fortemente consigliata. Saranno inoltre vaccinati i minori con patologie croniche. Le somministrazioni pediatriche potranno avvenire sia negli studi dei pediatri che, in alcuni casi, in spazi appositamente allestiti dal SISP. Per le persone che non rientrano nelle categorie aventi diritto alla gratuità, sarà comunque possibile richiedere la vaccinazione presso gli ambulatori vaccinali del SISP, previo pagamento dell’eventuale ticket previsto.

Protezione per i Più Piccoli: La Campagna VRS

Parallelamente alla campagna antinfluenzale, il 1° ottobre ha preso il via anche la campagna regionale di immunizzazione con anticorpo monoclonale contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS). Questo virus è la principale causa di bronchiolite nei bambini al di sotto dell’anno di vita. La campagna è rivolta a diverse fasce di neonati e bambini: i bambini che nasceranno in Veneto tra ottobre 2026 e marzo 2027 riceveranno l’anticorpo direttamente in ospedale alla nascita o, successivamente, tramite il Pediatra di Libera Scelta. I bambini nati tra aprile e settembre 2026 le cui famiglie riceveranno una lettera informativa dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica con l’invito a rivolgersi al proprio Pediatra. Infine, la protezione è estesa ai bambini fino a 24 mesi con condizioni di rischio preesistenti. La somministrazione dell’anticorpo avverrà alla nascita in ospedale o, in alternativa, sarà gestita dai pediatri di libera scelta.

Ambulatori Vaccinali SISP per Distretto:

DISTRETTO ASOLO: Ambulatorio vaccinale Via Alighieri, 12 – Piano 2 – Presso ex INAM – Montebelluna Ambulatorio vaccinale Via dei Carpani, 16/Z – Padiglione K – Castelfranco Veneto Ambulatorio vaccinale Via Roma, 38 – Piano 1 – Valdobbiadene Ambulatorio vaccinale Via Forestuzzo 41 – Asolo

DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO: Ambulatorio vaccinale Via Galvani, 4 – Ingresso B / Piano 0 – Conegliano Ambulatorio vaccinale Piazza Foro Boario 9 – Distretto Socio Sanitario – Piano 0 – Vittorio Veneto Ambulatorio vaccinale Via Lubin, 16 – Piano -1 – Pieve di Soligo

DISTRETTO TREVISO: Ambulatorio vaccinale “La Madonnina” – Via Castellana, 2 – Piano 0 -Treviso Ambulatorio vaccinale Via Manin, 46 – Piano 0 – Oderzo Ambulatorio vaccinale Via dei Giuseppini, 25 – Piano 0 – Spresiano Ambulatorio vaccinale Piazza Walter Tobagi, 54 – Piano 1 – San Biagio di Callalta Ambulatorio vaccinale Via Gramsci, 2/A – Piano 1 – Preganziol



Consigli Utili per Limitare la Trasmissione dei Virus Respiratori

Oltre alla vaccinazione, che rimane la misura di prevenzione più efficace, è fondamentale adottare comportamenti responsabili per limitare la trasmissione dei virus respiratori. Si raccomanda di lavare spesso le mani con acqua e sapone, o di utilizzare prodotti a base alcolica. È buona pratica coprire bocca e naso con un fazzoletto monouso quando si tossisce o starnutisce, gettandolo immediatamente e lavando subito le mani. In presenza di febbre o sintomi respiratori, è consigliabile rimanere a casa, soprattutto nella fase iniziale della malattia. È importante evitare contatti stretti con persone sintomatiche, limitare la permanenza in luoghi affollati e mantenere, quando possibile, una distanza di almeno un metro. Infine, si dovrebbe evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani non pulite. In caso di sintomi influenzali, indossare una mascherina chirurgica nei contatti ravvicinati può contribuire a ridurre il rischio di trasmissione.

Vaccinazione Covid-19: Prossimi Aggiornamenti

Per quanto riguarda la vaccinazione contro il Covid-19, l’Ulss 2 ha comunicato che la campagna sarà organizzata in coerenza con le raccomandazioni ministeriali. Le dosi necessarie saranno fornite centralmente dal Ministero della Salute. Ulteriori informazioni di dettaglio, incluse le indicazioni sulle forniture e le categorie destinatarie dell’offerta, saranno rese note non appena perverranno le direttive nazionali. L’Ulss 2 invita la cittadinanza a rimanere aggiornata tramite i canali ufficiali per tutte le novità relative alle campagne vaccinali.

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