“Camminata in Blu” a Roncade per la Consapevolezza sull’Autismo

In omaggio al colore di riferimento dell’autismo, famiglie, studenti e associazioni di volontariato sociale si sono dati appuntamento in città.

Roncade – Nello scorso fine settimana si è celebrata la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, una ricorrenza molto sentita in città, sia da parte dei cittadini che dell’Amministrazione comunale che anche quest’anno si è a lungo prodigata per organizzare molteplici iniziative sul territorio.

Il risultato è stato un programma ricco di eventi che si è svolto sui mesi di marzo e aprile, con diversi incontri nelle scuole e con l’avvenimento più importante proprio durante lo scorso week and.

In occasione dell’atteso “Weekend in Blu”, in omaggio al colore di riferimento dell’autismo, famiglie, studenti e associazioni di volontariato sociale si sono dunque dati appuntamento in città. Come di consueto, su impulso delle associazioni Gav Odv e Ala Autismo Aps che operano sul territorio per offrire attività ai ragazzi autistici e alle loro famiglie, si sono dati appuntamento per l’importante iniziativa “Camminata in Blu”, da sempre con lo scopo di sensibilizzazione e diffondere un atteggiamento più corretto ed empatico verso chi presenta disturbi dello spettro autistico.

Nonostante il meteo avesse previsto il peggio per la giornata di sabato, la simbolica “Camminata in Blu”, giunta ormai alla sua 6^ edizione, è stata un successo vista l’ampia partecipazione di bambini e adulti che hanno percorso a piedi le vie del centro facendo anche tappa all’interno del Castello di Roncade con i loro palloncini blu.

Un momento di solidarietà davvero toccante a cui sono seguiti i “Giochi in blu” nell’area sportiva cittadina in compagnia della squadra di calcio di Ala Autismo. Domenica pomeriggio, invece, alla Chiesa Antica di San Cipriano sono andati in scena il concerto dell’Orchestra dei ragazzi della Scuola Secondaria di I grado di Roncade, davvero splendido e coinvolgente, e le letture emozionali con i ragazzi di Ala-Gav e gli Amici di Elmer.

«Il “Weekend in Blu” è stato una grande occasione di sensibilizzazione, oltre che di vicinanza e condivisione dei valori di questi ragazzi speciali dal cuore d’oro, a dimostrazione di come la comunità roncadese sia sempre unita e generosa – commenta il sindaco Pieranna Zottarelli – Quello che più ci rende contenti è però il fatto che alla “Camminata in Blu” abbiano partecipato in tantissimi: dai Comitati dei genitori ai Gruppi di cammino di Roncade e Monastier fino alle associazioni “A Casa di” e “Colibrì”. Inoltre, un sentito grazie da parte dell’Amministrazione comunale va alla famiglia Ciani Bassetti, per la sua consueta disponibilità nell’ospitare le famiglie nel parco del Castello, ai commercianti della città per aver sostenuto con i loro prodotti l’organizzazione degli eventi, all’associazione Gruppo Carnevale di Roncade e ai “Clown in corsia” di VIP che hanno allietato il sabato pomeriggio dei bambini».

«L’edizione di quest’anno ha dimostrato, ancora una volta, come tutto il territorio di Roncade si sia mosso all’unisono per dare un valore aggiunto a questa importante due giorni di cammino, musica e giochi dedicata all’autismo – afferma il vicesindaco Sergio Leonardi – Il tutto è frutto di un’intensa condivisione di intenti tra associazioni, istituzioni e comunità locale con l’obiettivo di dare un forte segnale di sostegno al delicato percorso di vita che devono affrontare ogni giorno le famiglie dei ragazzi autistici».