Camminata fra le cascate e le sorgenti dell’Arzino e visita alla Riserva Naturale del lago di Cornino

ASD STRADA FACENDO OUTDOOR organizza una escursione alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino (Udine), il prossimo 22 marzo.

Si partirà dalla pista forestale e, dopo aver oltrepassato il torrente Arzino, ci si addentrerà nel bosco di faggi lungo le pendici del Monte Drea. Superato il ponte sul rio Colle Cervari, si prenderà un percorso che consentirà di ammirare una serie di cascate intervallate da splendide pozze d’acqua cristallina e ampie vasche di erosione!

La camminata continua poi alla Riserva naturale del lago di Cornino, un’area protetta dove vivono oltre 200 Grifoni, ci sarà l’opportunità di visitare il museo (gratuito) e anche di osservare i rapaci da vicino! Dopo la visita sarà la volta di raggiungere il piccolo lago alpino, che ricevendo un continuo ricambio idrico dalle falde sotterranee, mantiene tutto l’anno una temperatura tra gli 8-9 gradi oltre che un’acqua limpidissima!

Programma

Ritrovo a Treviso: ore 8.00 in piazza Carità di Villorba

Ritrovo in loco: ore 9.30 al parcheggio dei laghetto PAKAR a Cornino

Difficoltà: facile

Lunghezza: 8/9 km

Dislivello: circa 300 m

Quota di partecipazione: € 5

Nota: si consiglia abbigliamento a strati e calzature tecniche adatte ad un terreno scivoloso in caso di fango.

Iscrizioni entro venerdì 20 marzo.

Attività per soci ASD Strada Facendo: se non lo sei ancora, potrai richiedere l’iscrizione all’inizio dell’escursione, portando la domanda socio (che ricevi in automatico via email iscrivendoti all’escursione) compilata e firmata.

