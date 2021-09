“Camminare per la vita” 2021: 3.000 partecipanti e 160 volontari

Alzata alle 7.30 di domenica mattina per partecipare alla quinta edizione di Camminare per la vita, ma ne è valsa la pena!

“Molte persone si stanno complimentando con noi per come sono state organizzate la camminata e le tante attività all’interno del Parco, ma i veri protagonisti oggi siete voi – ha commentato dal palco una raggiante Deborah Compagnoni. – Vi ringraziamo perché grazie alla vostra partecipazione possiamo contribuire a sostenere importanti progetti di ricerca pediatrica e consentire così a quei bambini che oggi non possono essere qui con noi di poter godere presto anche di momenti come questo. Oggi insieme ai volontari con le magliette azzurre e le magliette gialle (lungo il percorso) siete tutti voi volontari!”.







L’iniziativa benefica di Debora Compagnoni, supportata da 160 volontari, è alla sua quinta edizione e il ricavato andrà a sostenere progetti di ricerca, cura e assistenza dei bambini della Città della Speranza Onlus. Visibilità e attenzione è stata riservata anche a Il Filo di Simo, neonata associazione trevigiana che si dedica alla lotta contro la depressione, una problematica che negli ultimi anni affligge soprattutto i più giovani.

La Partenza dal Parco di Sant’Artemio di Treviso ha visto la partecipazione di tremila persone: giovani, anziani, bambini che potevano scegliere tra due percorsi, uno da 4 e uno da 10 chilometri. Un tragitto a due passi dalla città di Treviso da ri-scoprire, attraverso una natura incantevole esaltata dalle note musicali degli artisti. È stata una giornata splendida e sono stati tanti i momenti per stare bene insieme: laboratori creativi per bambini, mangiare un gelato, pattinare, bere un caffè e salire sulla mongolfiera delle Generali!





Partecipanti speciali alla tradizionale camminata, Sabrina Salerno, Andrea Stella, Renè De Silvestro e… i 25 ospiti delle strutture ISRAA di Treviso, che grazie all’assistenza prestata dal gruppo dei runners di RYDTREVISO hanno potuto così godere della bellezza del percorso breve e dei due Parchi (Storga e Sant’Artemio) e che, dopo essere stati accolti all’arrivo dall’applauso anche del Presidente Israa Mauro Michielon, hanno poi pranzato nel Parco insieme a volontari e agli 11 operatori presenti.

Oltre 160 i volontari, tra cui Carabinieri in pensione, Cooperativa Comunica, Cooperativa Anteas, alpini, persone che hanno dedicato tanto del loro tempo e senza i quali le nostre idee sarebbero rimaste tali – ha aggiunto Paolo Ruggiu, coordinatore del team organizzativo. – A loro ed alla Polizia Municipale di Treviso, alla Provincia e alla Città di Treviso, va il nostro sentito ringraziamento per l’ottima riuscita dell’evento”.

Presenti alla manifestazione per i saluti istituzionali: il Vice-sindaco di Treviso avv. Andrea De Checchi, l’Assessore all’Ambiente Alessandro Manera e alle Politiche Sociali Gloria Tessarolo, il Sindaco di Carbonera Federica Ortolan. Tra gli sportivi Igor Cassina, Erika Zanetti, Renè De Silvestro, Bernardo Bernardini, Adriano Berton.



Si ricorda che con il biglietto di iscrizione si potranno infine visitare gratuitamente le sezioni permanenti dei Museo Bailo e Museo Santa Caterina dal 12 al 19 settembre 2021.