Camminare non è mai stato tanto divertente!

In occasione della Giornata mondiale della Salute, questo pomeriggio, appuntamento speciale!

Mogliano – Parteciperà anche il Sindaco Davide Bortolato alla camminata in compagnia organizzata da Eli Karoqe, la coach che da un anno e mezzo raduna volenterosi del ‘volersi bene per star bene, in compagnia’.

Due volte la settimana, il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina, più qualche appuntamento extra come quello di oggi, Eli raduna i partecipanti nel parcheggio di fronte al cimitero di via Zermanesa. Poi, a passo spedito e con qualche sosta per sgranchire i muscoli con degli esercizi ginnici adatti a tutte le età, il gruppo cammina per circa 45 minuti nella zona retrostante e poi ritorna al parcheggio dopo aver percorso circa 4 chilometri. Un itinerario adatto a tutti e a tutte le età, anche a 4 zampe!

Visto il gran numero di amici pelosi che i partecipanti, per lo più donne, hanno ‘in famiglia’ Eli ha pensato di estendere la partecipazione ai cani, istituendo la camminata a 6 zampe Titti, Lexie, Lusci, Beni, Rocky e Minnie, Trudi e Lila, Saphira e Titto sono gli iscritti!

Nata nel 2021 per aiutare le persone a star bene, in un periodo di pandemia difficilissimo per tutti, l’iniziativa di Eli vedrà oggi anche la partecipazione del Sindaco di Mogliano Bortolato.

Eli, di origini albanesi, dal 2002 è in Italia, a Mogliano; è sposata, ha due figli ed è già nonna di 3 nipoti.

“Faccio parte del gruppo Herbalife e da lì è nato il mio interesse verso il benessere, soprattutto attraverso l’esercizio fisico. Non esiste miglior medicina che il camminare, diceva Ippocrate e il mio motto è: non lasciartela raccontare, vivi l’esperienza!” racconta Eli con entusiasmo.

L’appuntamento è questo pomeriggio alle 16,15 al parcheggio di fronte al cimitero in via Zermanesa dove tutti, liberamente e gratuitamente, potranno partecipare. Si raccomanda solo la puntualità.