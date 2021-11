Cambridge University certifica a Marghera. Inglese eccellente per 30 studenti dell’Istituto Grimani

Marghera ha vissuto ieri un momento speciale di festa per celebrare i risultati di eccellenza raggiunti nell’apprendimento della lingua inglese. All’Istituto Comprensivo Filippo Grimani si è svolta la cerimonia di consegna agli studenti delle certificazioni d’inglese Cambridge Assessment English, ente certificatore della conoscenza della lingua inglese della prestigiosa Università di Cambridge.

Sono stati circa trenta gli studenti a conseguire questo importante riconoscimento che hanno raggiunto i certificati di livello Pre A1, A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. Un’occasione importante per sottolineare il valore di una formazione scolastica di stampo internazionale capace di offrire agli studenti delle possibilità ulteriori per il loro futuro, sia in ambito di studio che di lavoro.

“Il Progetto “English Certifications” è nato dall’impegno dei docenti convinti che la lingua inglese sia una competenza necessaria per affrontare la complessità della nostra società. Guidati dalla dedizione e dalla competenza dell’insegnante Claudia Zancanella. I docenti dell’IC Grimani hanno proposto, fin dai primi anni della scuola primaria, un percorso di approfondimento della lingua inglese, puntando sulla motivazione, sull’entusiasmo e sulla disponibilità ad imparare tipica dei nostri alunni.

La Dirigente Scolastica Marisa Zanon, a nome dei docenti dell’istituto, ringrazia con orgoglio per i risultati ottenuti. Un traguardo importante per gli studenti e gli insegnanti dell’I.C.F. Grimani che testimonia la costante attenzione dei dirigenti e del corpo docenti dell’istituto verso il raggiungimento di standard sempre più elevati di insegnamento.

Gli obiettivi raggiunti hanno dimostrato che una sapiente stimolazione a raggiungere i nuovi traguardi, a superare i momenti di difficoltà permette di conseguire degli ottimi livelli e offre ai giovani studenti la possibilità di dare il meglio di loro stessi. Anche durante il periodo di pandemia, gli attori di questo progetto hanno dimostrato, con coraggio e impegno, di saper valorizzare le abilità necessarie per conseguire le certificazioni”.

Il raggiungimento di questo importante risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con il Centro Esami Autorizzato IT805 (Oxford School) di Rovigo, che in qualità di Centro ufficiale Cambridge ha permesso lo svolgimento della sessione di esame.

Gli esami Cambridge Assessment English per le scuole delineano un percorso didattico che, integrandosi con i programmi ministeriali, fa crescere il livello di padronanza dell’inglese degli studenti, dai primi passi fino all’eccellenza. Le prove, create da un team di esperti per stimolare in maniera specifica l’apprendimento ad ogni età, possono essere sostenute già dalla scuola primaria e arrivano fino a quella secondaria di secondo grado.