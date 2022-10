Cambio ai vertici dei “Lagunari”: il colonnello Guaschino lascia il comando del Reggimento “Serenissima” al colonnello Falasca

Cambio della guardia, questa mattina, alla caserma Matter di Mestre, ai vertici del Reggimento Lagunari “Serenissima”.

Si è svolta infatti la cerimonia ufficiale di avvicendamento al comando del Reggimento tra il colonnello Claudio Guaschino, cedente, ed il colonnello Ivan Falasca, subentrante. Presenti, tra gli altri, con il comandante della Brigata di cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, generale Massimiliano Stecca, autorità civili e militari, rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma e, in rappresentanza della Città, il presidente della X Commissione consiliare, Matteo Senno, accompagnato dal comandante generale della Polizia locale, Marco Agostini.

Il colonnello Falasca è nato in provincia di Pescara nel 1977 e ha iniziato la sua già lunga e prestigiosa carriera nel 2001, col grado di tenente, nei Lagunari. Dopo numerosi incarichi è tornato nel Reggimento Serenissima nel 2018, quale comandante del 1° Battaglione Lagunari a Malcontenta, carica ricoperta sino al 2020, quando è stato assegnato al Comando delle Forze operative Terrestri e Comando operativo Esercito in Roma, con l’incarico di Capo Sezione Approntamento: ruolo che ha ora lasciato per assumere il Comando del Reggimento “Serenissima”.