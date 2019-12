Calendario di Mogliano a firma del maestro Ortolan Mosca Alberto

Il calendario 2020 di Mogliano nasce da un’idea del moglianese Ortolan Mosca Alberto, che ha raccolto una serie di foto della città – del centro in particolare – da lui scattate durante l’arco dell’anno.

Se dovesse darci un titolo, questo sarebbe: “Una fotografia è l’arresto del cuore per un tempo di posa”.

Il calendario è ricco di emozioni e chiunque desideri acquistarlo può farlo su su prenotazione recandosi al negozio FOTO ORTOLAN sito in via Don Bosco 56, vicino alla Chiesa.

Il costo è di 25 euro a copia, ciascuna delle quali risulta dedicata e firmata.

Info: 346.2221348

