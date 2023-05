Calcio: le squadre più forti di tutta Europa

Ci sono alcuni club che rimangono favoriti nel palinsesto delle scommesse calcio online sui campionati europei, Champions League ed Europa League, perché stanno ottenendo statistiche positive a ogni livello.



Attualmente, il calcio sta vivendo un ottimo periodo su ogni fronte, anche nella categoria femminile, per questo è uno degli sport più sviluppati dal punto di vista della preparazione atletica e non stupisce se il Napoli è al top fra i migliori campionati Europei, praticamente alla pari con le grandi squadre come Manchester City, Bayern Monaco, PSG e Real Madrid.



PSG e Marsiglia dominano la Ligue 1

La squadra del Campione del Mondo Messi e del vice ex Campione del Mondo Mbappe, non poteva restare ai margini del campionato francese, nonostante il flop in Champions. Il PSG ha chiuso le prime 28 gare con 68 gol segnati e uno score di 66 punti, ottenendo un distacco di 7 punti sul Marsiglia, che sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per competere ad alti livelli.



Arsenal e Manchester City dominano la Premier

Quest’anno a sorpresa i Gunners stanno dominando il campionato con uno score di 69 punti in 28 gare, realizzati a colpi di gol: ben 66. Il Manchester City di Guardiola si trova a inseguire ma dei 67 gol segnati, ben 28 sono di un certo Haaland, nuovo marziano a trazione multigol, inarrestabile sotto porta.



Dortmund e Bayern Monaco dominano la Bundesliga

Ancora una sorpresa, perché la lotta è ancora aperta nel campionato tedesco, con Dortmund e Bayern a lottare per lo scudetto. Mentre i bavaresi possiedono un attacco da 72 gol in 25 gare, i Gialloneri lavorano meglio sui risultati a corto muso, ma riescono a dominare la classifica senza problemi.



Il Barcellona domina la Liga e stende il Real Madrid

La recente vittoria per 2–1 dei Blaugrana sui Blancos, mette in chiaro chi è la prima della classe nella Liga, ma più che per i gol il Barcellona va forte in difesa, infatti, con sole 9 reti subìte in campionato nelle prime 26 gare, questo è il reparto difensivo più forte di tutta Europa. Anche se il distacco è buono non bisogna sottovalutare Carlo Ancelotti, sempre pronto a stupire tutti in ogni stagione, tuttavia, lo Scudetto resta l’unico trofeo a cui il Barcellona può ambire, dopo i flop in Champions ed Europa League.



Il Feyenoord domina l’Eredivisie

A sorpresa quest’anno in Olanda c’è il Feyenoord a dominare, stracciando via la concorrenza di PSV e Ajax, restando l’unica squadra dei migliori campionati europei ad aver perso soltanto 1 partita nelle prime 26 giornate: 18 vittorie e 7 sconfitte, fanno del Feyenoord la migliore armata di questo campionato.



Inarrestabile Benfica

Anche il Benfica ha perso soltanto 1 gara ma su 25 giornate disputate, tuttavia la distanza con il Porto e consistente, di conseguenza non solo ha braccato il primo posto, ma si prepara anche a combattere contro la maledizione dei 100 anni in Champions, lanciata da Guttmann.



Il miglior Napoli di tutti i tempi

I Partenopei hanno schiacciato le concorrenti in Serie A, presentandosi alla ventisettesima giornata di campionato con un vantaggio di 19 punti sulla seconda e mettendo in scena calcio spettacolo con statistiche da capogiro: 23 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.



In Champions la situazione non cambia, perché gli Azzurri hanno realizzato 25 reti nelle prime 8 gare, raggiungendo per la prima volta nella storia del club i quarti di finale e realizzando vittorie pazzesche nei gironi, non solo nelle gare di andata e ritorno contro l’Ajax ma anche nell’esordio stagionale contro il Liverpool.