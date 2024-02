Cala il sipario sull’edizione 2024 di Carnevali di Marca

Ultimo weekend per la rassegna Carnevali di Marca, promossa dall’associazione presieduta da Redo Bezzo

L’ultimo weekend ha visto l’epilogo dell’edizione 2024 dei Carnevali di Marca, che ha saputo regalare sorrisi e divertimento a grandi e piccini. Nonostante il ritardo causato dal maltempo, il recupero delle sfilate non effettuate il 10 e 11 febbraio ha dato il via a due giornate, con gli appuntamenti di Zenson di Piave e Vittorio Veneto, che hanno saputo intrattenere il pubblico con i loro spettacoli.

A Zenson di Piave, sabato 24 febbraio, oltre 2.500 persone si sono radunate per assistere alla terza sfilata in notturna dell’edizione, un evento che ha visto 9 carri allegorici e gruppi mascherati sfrecciare tra le vie del paese, illuminando la notte. Le Majorettes Onda Azzurra di Jesolo hanno dato il via allo spettacolo, seguite da una serie di incredibili interpretazioni tematiche, che spaziavano dai miti antichi ai personaggi più amati della cultura pop. La serata si è poi conclusa con un coinvolgente spettacolo di magia.

A Vittorio Veneto, il weekend ha visto un susseguirsi di eventi che hanno coinvolto tutta la famiglia. Dalle esibizioni della compagnia Barbamoccolo al Candy Circus, fino alla sfilata che ha visto sfrecciare ben 16 carri e gruppi mascherati per le vie del centro, la città si è trasformata in un palcoscenico di pura allegria.

Ma i Carnevali di Marca non sono solo spettacolo e divertimento: sono anche solidarietà. Ogni anno, infatti, l’associazione affianca alle festività la tradizionale lotteria di beneficenza, il cui montepremi contribuisce a sostenere importanti iniziative di volontariato e sociale sul territorio. Grazie alla generosità dei partecipanti, quest’anno sono stati raccolti fondi preziosi, che andranno a supportare chi è in difficoltà e ha bisogno di aiuto.

Il clou dell’edizione sarà il Galà di chiusura, previsto per sabato 16 marzo presso l’oratorio “Giovanni Paolo II” di San Vendemiano. Un evento che non solo celebrerà il successo dei Carnevali, ma che sarà anche l’occasione per l’estrazione dei biglietti della lotteria.