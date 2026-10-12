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Cade dal tetto dell’auto in corsa

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Un 23enne è stato ricoverato in gravissime condizioni a Treviso dopo una caduta dal tetto di un’auto in movimento. Pare che un gruppo di ragazzi stesse effettuando delle riprese video per una manifestazione 

Jesolo – Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18 e 40, si è verificato un grave incidente in via Piemonte, nella frazione di Padernello. 
Un giovane di 23 anni, residente a Jesolo (VE), è caduto dal tetto di un’auto in movimento condotta da un ragazzo di 20 anni, residente a Giavera del Montello (TV). Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre un gruppo di ragazzi stava effettuando delle riprese video per una manifestazione. 

A seguito di una curva, il ventitreenne ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra, battendo violentemente la testa sull’asfalto. Il personale sanitario del SUEM è intervenuto prontamente sul posto, trasportando il giovane d’urgenza all’ospedale di Treviso, dove si trova ricoverato in condizioni gravissime e in pericolo di vita. 

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