Caccia al tesoro a coppie sugli sci: Dolomites Val Gardena Ski Caching

Un bellissimo gioco tra le bianche vette delle Dolomiti per tutti gli appassionati di sci.

Sabato 21 Gennaio appuntamento con il divertimento grazie a Dolomites Val Gardena Ski Caching, un gioco a coppie che consiste in una caccia al tesoro sulle piste con gli sci, in cui i partecipanti devono trovare il maggior numero possibile di “Cache”, sciando nel comprensorio sciistico Val Gardena/Alpe di Siusi.

VAL GARDENA – Dolomites Val Gardena Ski Caching è aperto a tutti; gruppi di amici, famiglie ma anche sciatori solitari in cerca di compagnia. L’età minima per partecipare è di sedici anni ma almeno uno dei due partecipanti dovrà essere maggiorenne.

Per vincere serve, oltre a un certo senso d’orientamento, anche una chiara strategia, perché i partecipanti, con l’aiuto della cartina sciistica che sarà fornita all’inizio del gioco, dovranno cercare di trovare più “ski caches” possibili (pannelli numerati di colore rosso da 50×35 cm).

Oltre alle 25 “ski caches” (ognuna delle quali assegnerà un valore da 1 a 20 punti), sparpagliate nell’intero comprensorio sciistico Val Gardena – Alpe di Siusi, ci saranno vari enigmi organizzati da Escape room.

Per testimoniare il ritrovamento delle “caches” sarà necessario fotografarsi davanti ai pannelli predisposti e poi condividere le foto in un gruppo whatsaApp. In ogni foto dovranno vedersi chiaramente entrambe i componenti della squadra, ritratti davanti al pannello numerato.

Vincerà la squadra che avrà raccolto più punti e quella che si sarà avvicinata di più a un punteggio prefissato dalla giuria. Inoltre, saranno estratti a sorte, tra tutti i partecipanti, tanti fantastici premi.

A partire dalle ore 8.30, nella Piazza Rezia davanti all’ufficio della Scuola Sci a Ortisei, saranno assegnati pettorali e distribuite le cartine sciistiche, poi, partenza per le ore 9.00 e orario massimo di arrivo ore 16.00. A coloro che arrivano a destinazione tra le ore 16:00 e le 16:30 verrà tolto un punto per ogni minuto di ritardo. Coloro che ritornano in piazzetta dopo le 16:30 saranno squalificati.

La partecipazione al gioco costa 35,00 euro a squadra (inclusa 1 bevanda a persona). La squadra che raccoglierà più punti vincerà un buono valore di 250,00 euro. Se ci saranno più gruppi con il massimo punteggio, allora verrà estratto il premio.

Al partecipante che pubblicherà su Instagram una foto dell’evento con gli hashtags #skicaching #skischoolortisei e che avrà il maggior numero di likes sarà assegnato un premio del valore di 200,00 euro.

Iscrizioni presso l’ufficio della Scuola Sci di Ortisei oppure via telefono al 0471 796153, entro il 18.01.23. [email protected] / www.scuola-sci.com.

In conclusione, festa di premiazione e tanto divertimento.