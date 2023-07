Ca’ Foscari presenta il libro “Persone, Energie, Futuro. Infinityhub: la guida interstellare per una nuova dimensione dell’energia”

Il libro “Persone, Energie, Futuro: Infinityhub: Guida Interstellare per una Nuova Dimensione dell’Energia” sarà presentato il 28 luglio a Venezia, offrendo prospettive sulla sostenibilità attraverso i pensieri di dodici neolaureati dell’Università Ca’ Foscari.

Il 28 luglio sarà presentato a Venezia, presso l’Aula Mario Baratto dell’Università Ca’ Foscari, il libro intitolato “Persone, energie, futuro. Infinityhub: la guida interstellare per una nuova dimensione dell’energia“, curato da Massimiliano Braghin, fondatore e amministratore delegato di Infinityhub, una benefit company specializzata nella realizzazione di progetti ambientali e di rigenerazione in Italia.

Il libro affronta temi come il moltiplicatore keynesiano, le startup, le fonti energetiche rinnovabili e altri aspetti legati all’efficienza energetica e alla sostenibilità, attraverso i contributi di dodici neolaureati selezionati da un’Academy fondata da Infinityhub. L’obiettivo del libro è condividere il metodo “Y” di Infinityhub, che mira a sviluppare progetti di efficienza energetica e promuovere la sostenibilità integrale, generando benefici ambientali, economici e sociali per tutti i partecipanti.

Una domanda ha ispirato la scrittura di questo testo: “Quale sarebbe oggi lo scenario socio-economico globale se l’economia prendesse come esempio i modelli scientifici di apprendimento, dialogo e certificazione congiunta dell’astrofisica?”. Da questa prospettiva di condivisione nasce un viaggio spazio-temporale che, attraverso le parole, porta alla luce la prima “guida interstellare per una nuova dimensione dell’energia”, in grado di generare soluzioni innovative per un futuro di sostenibilità integrale che abbracci l’ambiente, l’economia e la società nel suo complesso.

La pubblicazione è il risultato dell’incontro tra Massimiliano Braghin e Marco Cosmo, direttore di Ca’ Foscari Alumni, con cui Infinityhub si è associata nel 2020 come impresa sostenitrice. Inizialmente, sono stati offerti stage retribuiti, seguiti da un’Academy supportata da prestigiosi docenti dell’ateneo veneziano. Ca’ Foscari ha svolto un ruolo chiave nella creazione del libro, che raccoglie i contributi dei professori Monica Billio (Dip. Economia), Nicola Chiaranda (Dip. Economia), Marco Fasan (Dip. Management), Chiara Mio (Dip. Management), Wilmer Pasut (Dip. Scienze Ambientali, Informatica e Statistica), Francesco Rullani (Dip. Economia) e dei referenti del Career Service. L’introduzione include gli interventi dei soci fondatori di Infinityhub: Alberto Malagodi, Giovanni Cutini e Daniele Ravaioli.

Il volume è disponibile dal 5 luglio 2023 sul portale di Edizioni Ca’ Foscari, in edizione digitale e cartacea.

Per ulteriori informazioni: https://www.infinityhub.it, https://edizionicafoscari.unive.it